Trymacs muss auf YouTube mal richtig arbeiten, lässt sich mit Booster-Packs von Pokémon belohnen

Der YouTuber Varion startet ein neues Format auf seinem Kanal. Sein erster Gast ist der Twitch-Streamer Trymacs, der sich handwerklichen Aufgaben stellen musste. Als Belohnung gab es dafür Pokémon-Boosterpacks.

Wo muss Trymacs richtig arbeiten? Trymacs war bei dem YouTuber Varion in einem seiner Videos zu Gast. Varion ist normalerweise für seine Sketch-Videos auf YouTube bekannt. Das war vor einigen Jahren sein Erfolgsrezept, um es in einem Jahr zu einer Million Abonnenten zu schaffen.

Nun startet er eine neue Videoreihe, in der zukünftig deutsche Content Creator zu Gast sind und handwerkliche Aufgaben erledigen müssen. Das ist passend, da Varion gelernter Metallbauer ist und sich somit im Handwerk auskennt.

Für das erste Video war der Twitch-Streamer Trymacs zu Gast. Für ihn hatte Varion eine ganz besondere Technik, ihn bei Laune zu halten.

Bild aufhängen für Pokémon-Karten

Was musste Trymacs machen? Trymacs’ erste Aufgabe war das Aufhängen eines Bilds. In ihrem gemeinsamen Podcast „Offline + Ehrlich“ redeten die beiden bereits darüber, wie Trymacs das noch nie gemacht hat.

Der Twitch-Streamer würde sich lieber jemanden holen, der es für ihn erledigt, anstatt es zu lernen. Er absolvierte die Aufgabe mit Bravour, obwohl er das erste Mal eine Schlagbohrmaschine nutzte.

Als Belohnung hatte Varion eine Schale – obwohl eher ein Sieb – vorbereitet, in der sich Pokémon-Boosterpacks befanden. Für jede abgeschlossene Aufgabe durfte sich Trymacs eins nehmen und auch direkt öffnen. Leider zog er keine besonders seltene Karte.

Insgesamt schlug sich Trymacs sehr gut, trotz fehlender fundierter Vorkenntnisse. Die einzigen wirklichen Schwierigkeiten schien er im Quiz gehabt zu haben, als er 5 deutsche Nachnamen aufzählen sollte, die gleichzeitig handwerkliche Berufe sind.

In Zukunft möchte Varion noch weitere deutsche Content Creator in sein Format einladen und auf die handwerkliche Probe stellen. Trymacs scherzte noch, Varion könne auf diese Weise andere Leute dazu bringen seine gesamte Wohnung zu renovieren.

Schon in der Vergangenheit haben Varion und Trymacs außerhalb ihres Podcasts miteinander kollaboriert. So auch bei einer Pokémon-LAN, bei der sie in gegnerischen Teams gegeneinander eine besondere Pokémon-Herausforderung spielten: Twitch-Streamer sperren sich für Pokémon-Herausforderung 3 Tage in Wohnung ein, spielen das Spiel nicht durch

