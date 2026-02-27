Twitch-Streamer stellen sich besonderer Pokémon-Herausforderung, sperren sich dafür über 50 Stunden in Wohnung ein

Drei Tage lang sperrten sich die vier Twitch-Streamer Varion, Chefstrobel, Zarbex und Trymacs in einer Wohnung ein, um gemeinsam Pokémon Heart Gold zu spielen. Während der LAN spielten sie in 2er-Teams gegeneinander.

Was ist das für eine Herausforderung? Von Dienstag, dem 24. Februar, bis Donnerstag, den 26. Februar, verbrachten Trymacs, Chefstrobel, Varion und Zarbex gemeinsam in einer Wohnung, in der sie eine Pokémon-LAN abhielten. In 2er-Teams, Varion und Chefstrobel gegen Trymacs und Zarbex, spielten sie eine Soullink in Pokémon Heart Gold gegeneinander.

Eine Soullink ist eine besondere Herausforderung der Pokémon-Community, die sich unter anderem an folgende Regeln hält:

Auf jeder Route beziehungsweise in jeder Stadt darf nur das Pokémon gefangen und ins Team aufgenommen werden, dem man zuerst begegnet ist.

Besiegte Pokémon gelten als verstorben und dürfen nicht mehr benutzt werden.

Die Pokémon der beiden Teampartner sind miteinander verbunden. Stirbt beispielsweise ein Pokémon von Chefstrobel, so stirbt auch das damit verbundene Pokémon bei Varion.

Verliert einer alle 6 Pokémon im Kampf und fällt dementsprechend im Spiel in Ohnmacht, muss die Herausforderung für das jeweilige Team von neuem gestartet werden.

Ziel ist es, im Spiel weiterzukommen als das gegnerische Team.

Viel Glück, aber auch viel Können

Wie lief die LAN? Insgesamt über 50 Stunden spielten die vier Twitch-Streamer Pokémon Heart Gold (Quelle: SullyGnome.com).

Chefstrobel und Varion mussten relativ früh ihren Run neustarten, als Chefstrobel einem Trainer erlag, der Metang und Mauzi in den Kampf schickte. Der Neustart warf die beiden allerdings nicht weit nach hinten und sie lieferten sich mit Zarbex und Trymacs trotzdem immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Insgesamt hatten Trymacs und Zarbex einfach mehr Glück bei den Pokémon, die sie für ihr Team sichern konnten. Beispielweise bekam Trymacs den Pokémon-Gott selbst, Arceus, für sein Team. Gleichzeitig verzeichnete das Zarbex-Trymacs-Team allerdings auch mehr Pokémon-Tode: Trymacs hatte letztendlich 4 auf dem Gewissen und Zarbex sogar 11.

Varion und Chefstrobel spielten überlegter, vermutlich auch, weil sie weniger Glück mit ihrem Team hatten. Dafür waren die gegnerischen Trainer etwas gütiger mit ihren Pokémon, sodass Varion und Chefstrobel ein etwas leichteres Spiel hatten. Jedoch musste auch das Varion-Chefstrobel insgesamt 11 Tode verzeichnen: 5 bei Chefstrobel und 6 bei Varion.

Wie ging die LAN aus? Am Ende hatten Trymacs und Zarbex schließlich die Nase vorn. Sie schafften es weiter als Varion und Chefstrobel, allerdings auch nur knapp.

Varions Glück verließ ihn bei dem ersten Mitglied der Top Vier komplett, als ein Giratina als erstes Pokémon auftauchte und Varion so ein Pokémon verlor. Auch die Pokémon danach wurden nicht einfacher, weswegen Varion und Chefstrobel an dem ersten Top-Vier-Mitglied scheiterten.

Zarbex und Trymacs schafften den ersten Kampf, was sie zu Siegern der Herausforderung kürte. Beide Teams versuchten noch zum Spaß so weit wie möglich zu kommen, erlagen aber schließlich allen einem Mitglied der Top Vier.

Zum Ende hin gerieten Chefstrobel und Trymacs in einen Streit. Trymacs warf Chefstrobel vor, zu schummeln.

Während die Twitch-Streamer in wichtigen Kämpfen sind, wie beispielsweise gegen Arenaleiter oder den Rivalen, ist eine Regel, den eigenen Chat auf Emote-only umzustellen. So können Zuschauer keine Tipps mehr geben, sondern nur Emotes in den Chat schreiben.

Chefstrobel hielt sich zwar an diese Regel, hatte allerdings den Chat von Trymacs auf seinem zweiten Bildschirm offen. Trymacs bemerkte dies und schrie Chefstrobel an, was dieser erwiderte.

Chefstrobel appellierte dabei an Trymacs, sich bewusst zu machen, dass er ihn gerade vor mehreren 10-tausend Zuschauer anschreien würde und was das für Folgen haben könne. Schon in vergangenen Streams hätten Trymacs’ Anschuldigungen laut Chefstrobel dazu geführt, dass er von Leuten Privatnachrichten über Instagram bekommen hätte, die Trymacs Vorwürfe wiederholten.

Schon 2023 hatte sich Trymacs immer wieder über Chefstrobel lustig gemacht, was zu einer allgemeinen Hatewelle gegen Chefstrobel geführt hatte.

Da diese Pokémon-LAN beziehungsweise Pokémon-Soullink nun vorbei ist, können sich Trymacs und Chefstrobel vielleicht wieder weiter an der Trio-Soullink versuchen, die sie mit Rumathra am Laufen haben. Auch für diese Herausforderung wurde in der Vergangenheit eine Pokémon-LAN veranstaltet: 3 Twitch-Streamer sperren sich tagelang für eine Pokémon-Challenge ein, scheitern nach insgesamt 95 Stunden