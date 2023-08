Twitch-Streamer hat’s satt, der Depp vom Dienst zu sein: Irgendwie ist Trymacs Schuld

Chefstrobel ist Streamer auf Twitch und hat ein emotionales YouTube-Video hochgeladen, in dem er erzählt, wie sehr ihn der Hate belastet. Mehr darüber erfahrt ihr auf MeinMMO.

Wer ist Chefstrobel?

Chefstrobel alias Chef spielt für die E-Sport-Mannschaft „Unicorns of Love“

Außerdem ist er auch seit 2016 Twitch-Streamer

Aktuell spielt er vor allem Valorant

Was erzählt er im Video? Chefstrobel hat ein neues Video am 16. August um 4:00 Uhr nachts hochgeladen. In diesem Video erzählt Chefstrobel offen, wie ihn der dauerhafte Hate belastet. Der Streamer erklärt, dass er sich bemüht, seine guten Seiten zu zeigen und positive Interaktionen zu fördern. Doch oft überwiegen die negativen Kommentare in den sozialen Medien.

Hier könnt ihr das Video von Chefstrobel sehen:

„Ich glaube, ich werde mein Sidekick-Image nicht mehr los“

Er reflektiert darüber, wie kurze Clips aus dem Kontext gerissen werden und fälschlicherweise ein negatives Bild von ihm vermitteln. „Ich weiß, dass ich auch manchmal eklig sein kann – wegen beispielsweise meinen Rages in Valorant“, betont Chefstrobel. „Viele Leute haben, denke ich, ein falsches Bild von mir“, erzählt er in seinem YouTube-Video.

Damals kannte man Chefstrobel vor allem durch den großen Streamer Trymacs. In den letzten Jahren hat er mit Trymacs nicht mehr viel gemacht, allerdings wird er immer noch als „Sidekick“ von ihm bezeichnet und es wird sich über ihn lustig gemacht.

Es sind vermehrt negative Kommentare und Clips in den letzten Monaten aufgetreten, die ihn in einem schlechten Licht darstellen. Viele Menschen scheinen ihm gegenüber Vorurteile zu haben. Dies hat zur Flut von Hasskommentaren geführt, was ihn emotional belastet.

„Es werden Clips gemacht, die aus dem Kontext gerissen sind“

Es ist zum Running-Gag geworden, dass sich beispielsweise Streamer Trymacs über Chefstrobel lustig macht. In diesem Compliation-Video von Satter Hugo sagt Trymacs zum Beispiel: „Ohne Witz, dass ist bisher der schönste Affe, den ich je gesehen habe – noch vor Chefstrobel.“

Das ist nur ein Beispiel, den Chefstrobel jetzt nicht in seinem YouTube-Video erwähnt hat. Chefstrobel sagt folgendes zu den Witzen, die auf seine Kosten gemacht werden:

Es gibt Leute, die mich leider aus Prinzip hassen oder auf einen Zug aufspringen, einfach weil es witzig ist Chefstrobel zu hassen[…]. Streamerkollegen reagieren auf Sachen und machen Witze und manche Witze sind auch sehr witzig. Doch, wenn viele große Streamer Witze über einen machen, dann nehmen es Leute für super voll. […] Ich finde es schade, dass dann in dem Kontext mein Name so schlecht gemacht wird und ich so krassen Hate kassiere, auch für banale Aussagen – wofür ich mich oft entschuldigt hatte. Chefstrobel

Der Streamer schließt mit dem Wunsch, dass seine Zuschauer in Betracht ziehen, dass niemand perfekt ist und jeder Mensch Ecken und Kanten hat. Er ermutigt dazu, eine differenzierte Meinungsbildung zu praktizieren und sich nicht von aus dem Kontext gerissenen Clips leiten zu lassen. Er hofft, dass diejenigen, die bisher ein falsches Bild von ihm hatten, ihm eine faire Chance geben.

