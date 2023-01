Twitch-Streamer Trymacs erreicht neuen Survival-Tiefpunkt – Kann sich selbst vor Ekel kaum zuzusehen

Auf YouTube läuft zurzeit die Survival-Show “Nerd in the Dirt” von Twitch-Streamer Maximilian “Trymacs” Stemmler. Gemeinsam mit anderen Survival-Anfängern war er dafür im eisigen Finnland unterwegs und musste sich Challenges stellen. Eine dieser Aufgaben umfasste Rentier-Kot und war so fies, dass Trymacs selbst kaum hinsehen kann.

Was ist das für eine Show? Nachdem es mit einer Teilnahme von Trymacs bei der beliebten Survival-Show 7 vs. Wild nicht geklappt hatte, stellte der Streamer kurzerhand sein eigenes Format auf die Beine: Für Nerd in the Dirt zog er gemeinsam mit seinem Bruder und den Streamern MckyTV und Chefstrobel quer durch Finnland.

Angeführt wurden sie dabei von dem ehemaligen Soldaten Otto “Bulletproof” Karasch, der die 2. Staffel von 7 vs. Wild für sich entscheiden konnte und reichlich Survival-Erfahrung mitbringt.

Praktisch für Trymacs: Auf Twitch reagiert er auf die Folgen seiner eigenen Serie und hat so Content für seine Streams. Trotzdem verdient der Streamer wohl kaum bis gar nichts an seinen aufwändigen Events, muss im schlimmsten Fall sogar draufzahlen.

Fiese Challenge bringt Trymacs an seine Grenzen

Was war das jetzt für eine Challenge? Bei der Challenge habe es sich laut Trymacs um eine “Spontan-Challenge” gehandelt, mit der Otto Karasch die Survival-Anfänger überrascht habe. Bis heute sei er sich nicht ganz sicher, ob der sich da bloß einen Spaß erlaubt hätte.

Denn Karasch ließ die Teilnehmer die Hinterlassenschaften eines Rentiers aufsammeln und anschließend verspeisen. Als Trymacs sich und den anderen dabei zusieht, wie sie im Schnee nach den Köttelchen wühlen, kann er selbst nicht glauben, was er da sieht.

Als es dann an den Verzehr ging, schlug Trymacs sich zunächst noch ganz wacker. Erst, als er versuchte, die Hinterlassenschaften herunterzuschlucken, scheiterte er. Sein Kumpel Chefstrobel kannte da nichts: Der habe ewig daran gelutscht und gekaut, der sei eine echte Legende, so Trymacs.

Das konnte der Streamer wohl nicht auf sich sitzen lassen, denn er wagte noch einen Versuch, der ihm auch gelang. Da kann sich Trymacs selbst kaum zusehen. Angewidert verzeiht er das Gesicht: “Mir wird schlecht, wenn ich das sehe.”

Den Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Vor seiner Reise nach Finnland, als Trymacs noch nicht wusste, dass er bald Rentier-Kot probieren würde, plagten ihn noch ganz andere Sorgen: Wer sollte sich bloß um seine Accounts im Mobile-Game Clash of Clans kümmern? Doch Trymacs hatte eine Lösung parat und verpflichtete kurzerhand die Freundin:

