Der deutsche Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler durfte nicht bei der Survival-Serie „7 vs. Wild“ mitmachen, jetzt plant er mit „Nerd in the Dirt“ sein eigenes Format. Doch der Streamer macht sich Sorgen um seinen Account im Mobile-Game Clash of Clans. Dafür entwickelte er jetzt eine Lösung: Seine Freundin soll für ihn zocken.

Was ist das für eine Show? Hinter dem Titel „Nerd in the Dirt“ steckt eine von Trymacs geplante Survival-Serie: Eine Gruppe von Gamern und Streamern ohne Survival-Erfahrung versucht, bei bis zu -30 Grad durch die finnische Wildnis zu wandern.

Als Experte soll den unvorbereiteten „Nerds“ der Ex-Soldat Otto „Bulletproof Entrepreneur“ Karasch zur Seite stehen. Er ist einer der Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild.

Freundin soll den „Clash of Clans“-Account übernehmen

Was beschäftigt Trymacs vor Finnland? In einem Stream vom 24. November reagierte Trymacs auf eine Folge von 7 vs. Wild. In der Folge fackelte Teilnehmer Jens „Knossi“ Knossala beinahe den Dschungel ab, um sich eine Zigarette anzuzünden (via Twitch).

Während sich Trymacs dazu äußerte, dass es bei Knossi ja nur um seine Kippen gehe, fällt ihm etwas ein: „Apropos Sucht“. Der Streamer erklärt, die meisten Sorgen angesichts seines Survival-Trips in Finnland mache er sich derzeit um seinen Account im Mobile-Game Clash of Clans.

Das sei kein Witz, betont Trymacs, er habe bereits viel darüber nachgedacht. Doch der Streamer hat auch schon eine Lösung parat: Seine Freundin soll in seiner Abwesenheit für ihn weiterzocken und die täglichen Aufgaben erledigen.

Das soll die Freundin machen: Trymacs beschreibt, welche Aufgaben seine Freundin für ihn erledigen soll:

Täglicher Sternenbonus

Nachtbasis

alle fünf Arbeiter am Laufen lassen

in der Nachtbasis den Arbeiter laufen lassen

Forschen

Am Wochenende die Überfallmedaille mitnehmen

Doch obwohl Trymacs erklärt, er habe seiner Freundin die wichtigsten Grundlagen beigebracht, hat er immer noch eine Sorge: „Ich mache mir aber echt Sorgen, dass sie das vielleicht einen Tag vergisst.“

Seine Zuschauer haben für die Sorgen von Trymacs eher wenig Verständnis und lachen im Chat, doch der Streamer rechtfertigt sich prompt.

„Das ist mein Beruf!“

Warum ist das Spiel Trymacs so wichtig? Trymacs wurde unter anderem mit Content zum Mobile-Game Clash of Clans berühmt und steckte bereits so viel Geld in das Spiel, dass er massiven Einfluss ausüben konnte.

Im Moment veranstaltet Trymacs jedoch eine Free2Play-Challenge mit seinem Kollegen Sebo, bei der es darum geht, wer von den beiden weiter im Spiel kommt, ohne echtes Geld reinzustecken. Über die letzten Tage habe sich Trymacs einen Vorsprung erspielt, den dürfe er jetzt nicht verlieren.

Wieso lachen alle, das ist ja wirklich die Challenge. Das ist das erfolgreichste Format auf meinem Kanal gerade, das ist mein Beruf. Das geht nicht, dass ich dann eine Woche nicht spiele, das funktioniert nicht.

Ob Trymacs mithilfe seiner Freundin die Challenge für sich entscheiden kann, bleibt abzuwarten. Jetzt geht es für den Streamer jedoch erst mal ins frostige Finnland.

Neben seiner Survival-Show Nerd in the Dirt und seiner Free2Play-Challenge hat Trymacs noch ein weiteres Projekt am Laufen: Für den Dezember plante er das Event „Kick auf Eis“, bei dem bekannte Streamer und YouTuber Fußball auf einer Eisfläche spielen sollten.

