Deutscher Twitch-Streamer zerstört mit seiner Community das Lieblingsspiel von den Gamern, die du nicht leiden kannst

Der deutsche Twitch-Streamer Trymacs hat eine verrückte Strategie gefunden, um das Mobile-Game Clash of Clans zu dominieren. Er hat mit zwei Clans die Ränge 1 und 2 weltweit erreicht und lässt sie sich nun gegenseitig bekämpfen. Daraus generiert er Stadtgold, um weitere Clans zu maximieren. Bald könnte die ganze Rangliste nur aus seinen Clans bestehen – mit Folgen für das ganze Spiel.

Was passiert da gerade?

Trymacs ist bekannt dafür, viel Geld in Spiele wie FIFA zu investieren. Seit Jahren zeigt der Streamer und YouTuber Mobile-Games auf seinen Kanälen, darunter auch Clash of Clans, eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt (via Sensortower).

Im Mai erreichte er mit seinem Clan einen Rekord. Sie waren die Ersten, die eine Clanstadt komplett ausgebaut haben. Damit belegten sie Platz 1 der Rangliste.

Seitdem gründete Trymacs mit seiner Community immer neue Clans, die sie ebenfalls nach oben pushen wollten, in dem sie gegeneinander kämpfen. Inzwischen gehören ihm die Ränge 1, 2 und 3 – mit einem deutlichen Abstand zu Platz 4.

Die Methode hat jedoch Auswirkungen auf das gesamte Spiel. Clash of Clans steht sowieso in der Kritik, weil man mit Echtgeld Währungen und andere Vorteile kaufen kann.

Viel Währung für die Trymacs-Community und wenig Chancen für andere Clans

Wie genau funktioniert die Methode? Trymacs hat zuerst einen Clan komplett ausgebaut. Das dauert eigentlich mehrere Jahre oder kostet umgerechnet 550.000 Euro. Mit seiner Community ging es jedoch deutlich schneller, wobei unklar ist, wie viel Echtgeld hier investiert wurde.

Im Anschluss wurde ein zweiter Clan erstellt, in den ebenfalls Trymacs und seine Zuschauer die Ingame-Währung Stadtgold investierten. Dieser Clan stand binnen weniger Wochen auf Platz 2 der weltweiten Rangliste.

Nun kommt der Trick:

Beide Clans bauen ihre Defensive nach einem bestimmten Schema, sodass sie eine Hälfte keinen Schaden an Fußtruppen, die andere an Lufttruppen machen kann. Setzt man seine Truppen also geschickt ein, kann man die Clanstadt leicht zerstören – eigentlich werden pro Angriff mehrere Spieler benötigt.

Zudem kämpfen nur Clans gegeneinander, die in etwa die gleiche Stärke haben. Derzeit bekämpfen sich also nur die Clans von Trymacs gegenseitig.

Als Belohnung für die Zerstörung gibt es Stadtgold und Überfallmedaillen. Das Stadtgold wird reinvestiert in einen neuen Clan, der in der Rangliste hochgezogen werden kann. Die Überfallmedaillen wiederum sind eine persönliche Währung, für die sich Spieler magische Items wie Tränke, Mauerringe, Booster oder Upgrades kaufen können. Somit haben auch die Spieler selbst etwas von dem Push der Clans.



Wie schnell das Hochziehen neuer Clans funktioniert, zeigt Trymacs in diesem Video:

Was resultiert daraus? Trymacs dominiert die Rangliste. Da sich seine Clans gegenseitig bekämpfen, wird das Maximale an Stadtgold gewonnen und das ohne großen Aufwand. Das wird reinvestiert, um neue Clans an die Spitze zu holen, die dann ebenfalls wieder maximales Stadtgold verdienen können.

Im Grunde führt Trymacs die Rangliste damit ad absurdum, denn niemand wird seine Clans mehr einholen.

Wir können jetzt jede Woche drei Millionen Stadtgold mit jedem Clan machen. Ohne die Community, ohne euch. […]. Wir können alle paar Wochen einen weiteren Clan maxen, nur mit unseren Clans. Wenn wir dann den vierten gemaxt haben, dann geht der fünfte nach schneller. Und wenn wir den Fünften auf Max haben, dann geht der Sechste noch schneller. Das geht soweit, dass wir jedes Wochenende nur mit unseren vorhandenen Clans einen Clan maxen können.

Doch auch für die Spieler selbst gibt es gute Belohnungen. Die Anzahl der Überfallmedaillen hängt davon ab, wie gut der Clan an einem Raid-Wochenende performt hat. Da die Siege garantiert sind, gibt es auch maximale Belohnungen. Das wiederum pusht die Spieler auch in ihren eigenen Dörfern.

„Da müssen die Entwickler was machen“

Was sagt Trymacs dazu? Der kann es in seinen Videos gar nicht fassen, dass diese Methode funktioniert. Dass sein dritter Clan innerhalb von drei Wochen den Platz 3 erreicht hat, überraschte ihn völlig.

Er betont, dass zwar direkt keinem anderen Clan geschadet wird, die Rangliste aber nichtssagend sei. Außerdem profitiere er davon in seinem Dorf. So maximiert er gerade die Mauern nur mit Hilfe der Überfallmedaillen.

Er sieht die Entwickler in der Pflicht, was dagegen zu tun: „Da muss Supercell was machen“, heißt es etwa am Ende eines Videos (via YouTube). Allerdings sieht es derzeit nicht so aus, als würde Trymacs damit aufhören, weitere Clans zu maximieren.

Streamer haben viele Anhänger: Dass Twitch-Streamer und YouTuber Einfluss auf Spiele nehmen können, ist längst bekannt. Als etwa Asmongold zum ersten Mal in Final Fantasy XIV unterwegs war, konnte er sich vor Schaulustigen kaum retten.

Auch beim Thema Trends spielen diese Influencer eine wichtige Rolle und können für Hype sorgen, aber auch Spielen mit ihrer Kritik oder ihrem Verhalten schaden.

Immer wieder melden sich auch Leute bei Trymacs, die ihren Spielspaß darin bedroht sehen, dass er so viele Clans in der Rangliste bedroht. Sie sehen Clash of Clans insgesamt in Gefahr.

Was sagt ihr zu Trymacs und seiner Aktion in Clash of Clans? Sollten YouTuber und Streamer in der Lage sein, ganze Spiele zu dominieren und so anderen den Spielspaß zu nehmen?

