WoW-Streamer fordert US-Senator zum Lootbox-Gespräch auf – und der reagiert

Asmongold hatte mit seinen Plänen Erfolg. Der US-Senator Ted Cruz reagiert – und spricht über Lootboxen und Glücksspiel in Games.

Vor einigen Tagen haben wir darüber geredet, dass der Streamer Asmongold mit dem US-Senator Ted Cruz in Kontakt getreten ist und sein Büro anschrieb, um über Lootboxen in Spielen zu sprechen. Schneller als wohl von Asmongold erwartet, gab es jetzt eine Rückmeldung.

Was ist passiert? Der Streamer Asmongold hat die Schnauze von Mikrotransaktionen im Allgemeinen und Lootboxen im Speziellen gestrichen voll. Vor allem nach Diablo Immortal will er nun versuchen, seinen Einfluss zu nutzen, um auch die Politik auf das Thema aufmerksam zu machen. Er hofft, dass Lootboxen früher oder später in mehr Ländern verboten werden und als Glücksspiel klassifiziert werden. Sie zerstören aus seiner Sicht nicht nur gute Spiele, sondern auch die Existenzen von anfälligen Menschen und Kindern, die so schon früh zu Glücksspiel erzogen werden.

In einem seiner letzten Streams kündigte Asmongold an, das Büro des US-Senators Ted Cruz von den Republikanern kontaktiert zu haben, in der Hoffnung, dass daraus ein Gespräch oder zumindest ein Austausch entsteht.

Was ist nun passiert? In einem seiner neusten Streams erfährt Asmongold, dass Ted Cruz auf die Anfrage reagiert hat – und sogar eine ganze Weile darüber spricht. Das tat er in seinem eigenen Podcast „Verdict with Ted Cruz“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Tatsächlich erweist sich Cruz hier als vertraut mit der Thematik. Auch wenn er keine MMORPGs anfassen würde, so sei er ein Gelegenheitsspieler und habe auch schon mal in Spielen Geld ausgegeben, um sich Fortschritt zu erkaufen und so „6 oder 12 Monate Zeit einzusparen“. Trotzdem betont er dabei, dass er es grundsätzlich nicht mag, wenn man sich in Spielen solche Vorteile erkaufen kann.

Sein Co-Moderator Michael Knowles glänzte bei dem Thema eher wenig und schien gedanklich eher bei „Pac-Man“ und „Donkey Kong“ zu hängen, wurde dabei sogar von Cruz zurechtgewiesen, dass es „darum sicher nicht geht.“

Was hat Cruz noch gesagt? Am interessantesten ist wohl die Aussage, dass Ted Cruz bereit sei, sich Argumente anzuhören und über das Thema zu sprechen. Es sei in seinem Interesse, Kinder vor Glücksspiel zu schützen. Allerdings ist er auch der Ansicht, dass Lootboxen und die Möglichkeit für Erwachsene, Geld in einem Spiel auszugeben, nicht unbedingt etwas sind, bei dem der Staat eine Handhabe hat, um das zu unterbinden oder sich vielleicht auch nicht einmischen soll.

In jedem Fall zeigte er sich aber zu einem Gespräch bereit. Und schon jetzt dürfte klar sein: Wenn ein Gespräch zwischen dem Politiker Ted Cruz und einem der größten Streamer, Asmongold, wirklich zustande kommen sollte, dann könnte das wohl einen neuen Twitch-Rekord aufstellen.

Wie steht Asmongold zu der Sache? Asmongold zeigte sich deutlich überrascht und das im positiven Sinne. Er hatte nicht gedacht, dass es eine so umfangreiche erste Reaktion geben würde. Er betont aber auch, dass es ihm bei der Sache nicht um andere politische Ansichten gehe. Nachdem nun ein Politiker der Republikaner reagiert hat, will er damit auch auf die Demokraten zugehen – seiner Meinung nach sollte das nun deutlich einfacher werden, da es bereits eine Reaktion der Republikaner gab.

Immer wieder betont Asmongold, dass es ihm darum geht, dass Lootboxen und vergleichbare Mechaniken zumindest für Kinder unzugänglich gemacht werden sollten, das sei ein wichtiger erster Schritt. Mit welchen Politikern er dabei spricht, um dieses Ziel womöglich zu erreichen, sei ihm nicht so wichtig. Was sie ansonsten vertreten und sagen, wäre nur „Hintergrundrauschen, das für die Sache nicht wichtig ist“.

Was haltet ihr davon, dass ein US-Senator auf einen Twitch-Streamer reagiert? Eine gute Sache, die Asmongold da lostritt? Oder am Ende nur eine riesige PR-Aktion beider Seiten?