Diablo Immortal wird zerrissen – Aber ist ein finanzieller Erfolg für Blizzard, gerade in Deutschland

In den USA ist Diablo Immortal bereits am 8.6. auf Platz 2 gefallen und steht mittlerweile auf 4. Da scheint der Hype nachzulassen, vielleicht ja wegen den negativen Reaktionen.

Wobei Diablo Immortal in Deutschland noch beliebter als in den USA ist, wo so viel Geld herkommt. Die Deutschen scheinen eine Schwäche für Diablo zu haben.

In Südkorea ist das Spiel so beliebt, dass Blizzard spezielle Werbeaktionen veranstaltet. Man tut sich etwa mit Burger King zusammen:

Auf der sükoreanischen Gaming-Seite Inven führt man über Diablo Immortal in den Kommentaren die exakt selben Diskussionen wie in Deutschland: Es geht um Pay2Win, darum, dass man auch ohne Spaß haben kann und dass manchen das Spiel völlig egal ist – sie warten auf Diablo 4.

Wo mag man das Spiel besonders? Laut der Webseite Google Trends ist Diablo Immortal vor allem in Südkorea extrem beliebt: Etwa 3-mal beliebter als in Deutschland.

Was wird am meisten verkauft? Laut Daten von Sensortower werden im App-Store (iOS) vor allem die kleinen Mikrotransaktionen gekauft. Die ersten 3 Plätze der Käufe belegen:

Wo verdient das Spiel Geld? Die Einnahmen auf Mobile verteilen sich so (via appmagic ):

