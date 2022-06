Twitch-Streamer versenkt 6.000 € in Diablo Immortal, spielt 13 Stunden – Kriegt nicht das Item, das er will

Der neuseeländische Twitch-Streamer Quin69 will unbedingt einen perfekten legendären 5/5 5-Sterne-Edelstein in Diablo Immortal finden, dem neuen Spiel von Blizzard. Aber selbst nachdem er etwa 6.000 € und zig Stunden in die Suche versenkt hat, wird er nicht fündig.

Wer ist dieser Streamer?

Quin69 ist eine ziemliche Marke, sowas wie „Twitch für Fortgeschrittene.“ Allein sein breiter Akzent ist für die meisten Twitch-Zuschauer schwer zu verstehen.

Der Neuseeländer ist wahrscheinlich der bekannteste „Hack’n Slay“-Streamer auf Twitch: Er ist vor allem für seine Streams zu Path of Exile bekannt, aber auch in allen Formen von Diablo unterwegs. Er liebt es, Mobs für Loot umzuklatschen und Builds zu bauen. Quin69 ist ein Core-Gamer.

Der 31-Jährige ist in eine permanente Hassliebe mit seinen Fans verstrickt. Die verspotten ihn gerne als seltsamen Zwerg; der Streamer wiederum lässt sich immer neue Wege einfallen, wie die Fans ihn quälen können. Quin69 ist offenbar ein guter Kerl, greift aber auch immer wieder mit seltsamen Bemerkungen daneben und wird dann von Twitch für Frauenfeindlichkeit gebannt. Was er aber überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Wir zeigen euch die 6 Klassen von Diablo Immortal – in unserer Tier-List seht ihr, wer grade vorne liegt:

Streamer will im Selbstversuch beweisen, was für eine Abzocke Diablo Immortal ist

Das macht er jetzt in Diablo Immortal: Wie der Streamer Asmongold vor ihm, will auch Quin69 beweisen, wie sehr Diablo Immortal davon lebt, dass Spieler Geld investieren. Um das zu verdeutlich und um zu zeigen, wie doof Diablo Immortal eigentlich ist, pumpt er selbst ohne Ende Geld in das Hack’n Slay.

Der Twitch-Streamer Quin69 sagt: Diablo Immortal ist gar kein Spiel. Er fragt sich wie Game-Director Wyatt Cheng nachts überhaupt schlafen kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Er selbst sagt:

„Ich bin kein Wal. Ich bin ein Wissenschaftler. Die Welt muss über dieses System Bescheid wissen.“

Jemanden, der viel Geld in Free2Play-Spiele steckt, nennt man einen „Wal“.

Solange 15€-Rifst, bis ich den Stein habe oder pleite bin

Das ist sein Plan: Quin69 machte am Dienstag einen Stream auf Twitch „Non Stop 25 $ Rifts, bis ich einen 5/5 Gem habe oder pleite bin.“

Der Stream lief für 13 Stunden. Immer wieder ging Quin in diese gekauften Rifts: Zeigte die Systeme und seine Misserfolge.

Am Ende des Streams hatte er immer noch nicht den Edelstein ergattert, den er wollte. Insgesamt hatte er am Ende des Streams etwa 6.000 € in Diablo Immortal versenkt.

Sogar wenn er einen Edelstein findet, der gut sein könnte, endet es für Quin69 mit einer Enttäuschung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auf der Suche nach dem einen perfekten Stein

Was ist das Problem? Diablo Immortal hat zwar eine „Pity-Regelung“, die es Spielern garantieren soll, einen der besten Gems zu bekommen, aber es ist nicht der eine Mega-Gem garantiert, den Quin haben will.

Er sucht einen 5/5 5-Sterne legendären Edelstein. Die Chance darauf ist offenbar winzig. Quin69 will im Selbstversuch beweisen, wie sich diese „winzige Chance“ in der Realität anfühlt und wie viel Geld man versenken kann.

Die legendären Edelsteine machen Diablo Immortal „völlig Pay2Win“ So funktionieren sie

Das Experiment ist sehr zugespitzt und wendet sich an die absoluten „Min-Maxer“.

Für ihn selbst wird sich die Investition sicher lohnen: Bei seinem Stream über 13 Stunden hatte er im Schnitt 22.000 Zuschauer – deutlich mehr als mit seinen „normalen“ Inhalten. Das Geld hat er also wieder drin.

Einen ähnlichen Versuch unternahm Twitch-Streamer Asmongold:

Twitch-Streamer kritisierte immer Pay2Win, gibt 320 € am 1. Tag Diablo Immortal aus – Hat jetzt ein Problem