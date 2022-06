Die legendären Edelsteine machen Diablo Immortal „völlig Pay2Win“ – So funktionieren sie

Das neue Action-MMO Diablo Immortal hat so seine Probleme mit Pay2Win-Vorwürfen, was sich bereits vor Release abzeichnete. Nun aber erreichen die ersten Fans das Endgame und stolpern über die legendären Edelsteine und deren Mechanik, die viele als „unfair“ und „völlig Pay2Win“ bezeichnen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist die Situation? Keine ganze Woche ist Diablo Immortal alt und hat bereits jetzt große Probleme in seiner Community. Denn während das Spiel selbst Free2Play ist und der Level-Prozess zwar anstrengenden Grind beinhaltet, kann man die Story ohne Weiteres durchspielen, ohne einen Cent auszugeben.

Im Endgame des Action-MMOs sieht das aber ganz anders aus, wie viele Fans jetzt berichten. Schuld daran sind die legendären Edelsteine, die man benötigt, um seine Ausrüstung zu verbessern, seine Skills zu verändern und seinen Build zu optimieren.

Diese Edelsteine kommen in verschiedenen Seltenheitsstufen daher und sind innerhalb ihrer Stufe erneut aufgegliedert in ein Wertesystem. Ihr wollt also unbedingt einen legendären Edelstein haben, der 5 von 5 Sternen hat und das möglichst in jedem Teil eurer Ausrüstung.

Diese Stufe 5-Edelsteine sind in verschiedenen Lootboxen zu bekommen und teilweise hinter fragwürdigen Paywalls verschlossen. Das ärgert viele Fans, die das System als „unfair“ bezeichnen.

Legendäre Edelsteine zu bekommen, ist Glücksspiel

Wie bekommt ihr legendäre Edelsteine? Die wichtigen legendären Edelsteine erhaltet ihr aus zwei verschiedenen Kisten, die ihr beide auf unterschiedliche Weise bekommen könnt. Ihr könnt sie aus den seltenen und den legendären Edelsteinkisten bekommen. Doch während ihr die seltenen Kisten täglich öffnen könnt, geben sie euch nie garantiert legendäre Edelsteine. Und selbst wenn, nur mit einem großen Problem.

Die Edelsteine, die ihr aus den seltenen Kisten erhaltet, haben nämlich maximal 2 der 5 Sterne. Möchtet ihr also einen wirklich guten Edelstein ergattern, benötigt ihr die legendären Kisten. Diese gibt euch das Spiel ein mal im Monat kostenlos. Ein wenig mehr bekommt ihr, wenn ihr den kostenpflichtigen Battle-Pass aktiviert habt, oder ihr könnt die Kisten direkt für echtes Geld erwerben.

Auf Twitter äußert sich MauriceWeber42 zu einem Experiment des Streamers quinrex, der zeigen möchte, wie schlimm die Ausmaße des Systems sind:

Die Edelsteine sind vielen zu teuer

Wieso ist das Pay2Win? Um aus einer solchen legendären Kisten einen der begehrten 5-Sterne-Edelsteine zu ziehen, benötigt ihr einiges an Glück. Die Chancen, einen solchen Stein aus einer legendären Kiste zu erhalten, liegen bei 0,05 % und selbst einen 4-Sterne-Stein bekommt ihr nur zu 0,2 %.

Es gibt allerdings ein sogenannten „Pity“-System, welches euch einen garantiert 5-Sterne-Stein verspricht, sobald ihr 50 Kisten ohne Erfolg geöffnet habt. Derzeit kosten euch 45 Kisten ungefähr 100 €. Wollt ihr also wirklich gute Ausrüstung haben, benötigt ihr sehr viel Zeit, enormes Glück oder eben doch einen tiefen Griff in den Geldbeutel.

Dazu ist es wichtig zu erwähnen, dass die legendären Edelsteine essenziell sind, um eure Skills zu verbessern und eure Ausrüstung deutlich zu verbessern. Es handelt sich also nicht nur um kosmetische Gegenstände.

Das schlägt Fans vor allem deswegen auf das Gemüt, weil die Entwickler von Diablo Immortal erst vor vier Monaten bestätigten, dass es keine Pay2Win-Faktoren in der Gegenstandsaufwertung geben soll. Nun lässt sich darüber diskutieren, ob die Edelsteine direkt zur Gegenstandsaufwertung gehören, dennoch ist die Community davon genervt.

„Bei so einer Paywall höre ich normalerweise auf, ein Spiel zu zocken“

Was sagt die Community? Die ist derzeit nicht begeistert. Viele Spieler und Threads im reddit regen sich über die verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten in Diablo Immortal auf. Die legendären Edelsteine sind jedoch zentraler Punkt der verschiedenen Diskussionen. Die Spielenden regen sich dabei sowohl über die hohen Preise auf, als auch darüber, dass 5-Sterne-Steine für nicht zahlende Fans absolut unfair zu erreichen seien.

Gerade die geringen Chancen auf die seltenen Steine ärgert viele. Einige sind der Ansicht, dass das Konzept als auch die Preise noch zu vertreten wären, wären die Chancen auf die 5-Sterne-Steine höher oder früher garantiert, als das derzeit der Fall ist. Die Stimmung der Community ist derzeit jedenfalls nicht sehr positiv.

Das sagen die Fans: Einige Meinungen möchten wir euch an dieser Stelle wiedergeben. Sie stammen aus verschiedenen reddit-Threads zum Thema (via reddit).

Universal-Explorer schreibt: „Ich denke, in diesem Fall, mache ich einfach alle Raids nur auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und lasse das Game wieder gut sein.“

mikwill schreibt: „In Diablo 3 hieß es immer, man solle nur nach seinen eigenen Zielen spielen, weil man nie mit den Hardcore-Grindern mithalten könne. Hier gehe ich einfach mit derselben Mentalität rein, das macht es aushaltbar.“

WorkMan4269 schreibt: „Hier scheinen viele zu vergessen, dass das gesamte System der Shadow-Clans und Immortals nur an die Top-Ten-Gilden gerichtet ist. Diese paar Clans werden geflutet sein, von Pay2Win-Spielern, was an der Natur der Sache und des Systems liegt.“

Was haltet ihr von den legendären Edelsteinen in Diablo Immortal? Seid ihr schon an eure Grenze geraten und regt euch über solche Mechaniken ebenfalls auf? Oder seid ihr noch in der Level-Phase und habt noch kein Geld in das Spiel investiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

