Diablo Immortal startet gut in erste Tests – Aber über allem schwebt das Pay2Win-Gespenst

Das neue Action-RPG Diablo Immortal ist seit ein paar Tagen für PC, iOS und Android verfügbar. MeinMMO hat sich angesehen, wie der Titel bei den ersten Tests und Eindrücken wegkommt.

Diablo Immortal führt die düstere Reihe auf dem Handy weiter und ist seit dem 02. Juni verfügbar. Sogar eine PC-Beta läuft im Battle.net-Launcher und macht das Action-RPG verfügbar für iOS, Android und PC.

Es handelt sich dabei um ein komplettes Diablo-Spiel, das jedoch unter dem Gedanken „Mobile-First“ entworfen und entwickelt wurde. Viele Spieler schauen rein – doch wie kommt Immortal nach den ersten Tagen an?

MeinMMO sammelt ein paar Meinungen aus ersten Tests und Eindrücken der Presse und gibt einen Einblick, was Diablo Immortal gut macht, was nicht so gut läuft und warum Pay2Win ein so großes Thema im Spiel ist.

The Good – Es ist ein komplettes Diablo auf Handy

Beginnen wir bei den positiven Punkten: Diablo Immortal erfüllt in Sachen Gameplay und Content die Erwartungen, übertrifft sie teilweise sogar. Besonders die Steuerung mit dem Handy kommt bei vielen Testern gut an.

So schreiben die Kollegen der GamePro: „die Bedienung funktioniert hervorragend […] eine sehr intuitive Touch-Steuerung“ (via gamepro.de). Eine gute Steuerung wirkt sich besonders auf die Kämpfe aus, die in einem Action-RPG einen hohen Stellenwert einnehmen.

Sogar die Grafik auf dem Handy ist ein Plus-Punkt. Comicbook.com schreibt dazu: „Mein iPhone 11 wurde im 60-FPS-Modus ein wenig heiß, aber es sieht viel zu gut aus, um es abzuschalten“ (via comicbook.com).

Immer wieder liest man zudem, dass viele Tester um die 20 Stunden gespielt haben, ohne einen Cent auszugeben und sich das Spiel schon allein deswegen lohnt, wenn man mal wieder Lust auf Diablo hat.

IGN schreibt dazu in seiner Erst-Einschätzung auf metacritic: „Mit mehr als 20 Stunden Mikrotransaktion-freien Gameplay hinter mir, gibt es klar genug Content zu genießen, bevor ihr überlegen könnt, Geld auszugeben“ (via metacritic.com).

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus in seinem Anspielbericht: Ich habe 15 Stunden Diablo Immortal gespielt, ohne Geld auszugeben – Wie wichtig ist der Shop?

Die Kollegen der GameStar haben übrigens bereits einen umfassenden Test mit Wertung veröffentlicht (via gamestar.com / Plus-Artikel).

Das neuste Diablo bietet eine Menge für einen Free2Play-Titel. Das Gameplay ist nett, die Steuerung kein Problem und der Content sieht gut aus. Die negativen Punkte beginnen erst mit einem Blick darüber hinaus.

The Bad – An allen Ecken und Enden gibt es Monetarisierung

Im Vorfeld bereits viel diskutiert, nach Release weiter der große Kritikpunkt am Spiel: Pay2Win. Diablo Immortal bietet bei so gut wie allen Fortschritts-Mechaniken eine kleine Hilfe an – für einen gewissen Preis.

Ein abschließendes Urteil über den tatsächlichen Einfluss der Monetarisierungs-Mechaniken erlaubt sich bisher niemand. Dafür ist das Spiel nicht lang genug auf dem Markt. Doch kein Test, kein Ersteindruck kommt an dem Schreckgespenst Pay2Win vorbei.

So schreibt „Ars Technica“ auf metacritic: „Die aggressiven Mikrotransaktions-Angebote stimmen mich pessimistisch, dass Activision Blizzard in den nächsten Wochen daran etwas ändert“ (via metacritic.com).

Der Autor würde sich wünschen, dass es im Endgame auch ohne Geld fair zugeht, denkt aber im Moment, dass dem nicht so sein wird.

Selbst bei den eigentlich harmlosen Cosmetics gibt es viel Kritik. Spieler werfen den Verantwortlichen „Gier“ vor. Dazu haben wir auf MeinMMO einen Artikel: Selbst Fans von Cash-Shops wollen in Diablo Immortal nichts kaufen, werfen Blizzard extreme „Gier“ vor.

Kurz nach Release sorgt außerdem die PC-Beta für Stress. Die GameStar titelt: „In diesem Zustand kann die Windows-Version von Diablo Immortal PC-Spieler nicht mit Blizzard versöhnen“ (via gamestar.de).

Performance-Schwächen, Abstürze und fehlende Einstellungsmöglichkeiten sind dabei die größten Kritikpunkte. Doch um diese Probleme dürften sich die Entwickler noch kümmern.

Trotz der Probleme auf PC und den Tücken beim Pay2Win ist Diablo ein solides Action-RPG, das viele Spieler anzieht. Hier muss die Zeit zeigen, ob die Balance bei der Monetarisierung stimmt oder das Endgame stark davon abhängig ist.

The Numbers – Die ersten Bewertungen von Metacritic

Zum Abschluss unseres Überblicks zeigen wir euch noch die Zahlen der ersten 6 kompletten Tests auf Metacritic:

Comicbook.com – 90/100

Merlin’in Kazanı (Turkey) – 82/100

iMore – 80/100

PCMag – 80/100

Android Central – 80/100

CGMagazine – 75/100

Insgesamt steht Diablo Immortal damit kurz nach dem Start bei einer 81 auf Metacritic. Der User-Score liegt nach 71 Ratings übrigens bei mageren 2,5.

Schreibt uns in die Kommentare, wie euer erster Eindruck vom Spiel aussieht. Eure Meinung zum Thema würde uns ebenfalls brennend interessieren.

