Diablo Immortal kommt auf PC, bleibt aber „mobile first“ – Was bedeutet das für euch?

Wir wissen mittlerweile, dass Diablo Immortal auch auf dem PC erscheinen wird. Allerdings sprach der Game Director Wyatt Cheng kürzlich darüber, wie das in etwa aussehen soll. Es klingt, als müssen viele Systeme noch angepasst und ausgebessert werden.

Wo kann ich Diablo Immortal spielen? Wie zur Release-Ankündigung bekanntgegeben wurde, erscheint Diablo Immortal am 2. Juni für PC, Android und iOS. Ihr könnt das neue ARPG also auf eurem heimischen Computer spielen als auch unterwegs mit Smartphone oder Tablet.

Ursprünglich war Diablo Immortal nur für Mobilgeräte gedacht. Die Portierung auf PC kam überraschend, bringt aber zwei wichtige Features mit: Crossplay und Cross-Save. Hier findet ihr die Systemanforderungen für PC.

Ihr spielt also mit allen Plattformen zusammen und könnt euren Spielstand von unterwegs zu Hause am PC weiterspielen – und umgekehrt. In unserem Special findet ihr alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst.

Worauf muss ich auf PC achten? Obwohl Diablo Immortal am 2. Juni erscheint, könnt ihr auf dem PC erst einmal nur eine Open Beta spielen. Das heißt: hier werden noch viele Systeme getestet und es kann zu Fehlern kommen.

Da es aber keine Löschung nach der Beta gibt (keinen „Wipe“), sprechen wir von einem Soft-Launch. Dennoch ist der PC nur die sekundäre Plattform für Diablo Immortal – wir verraten, worauf ihr euch einstellen müsst.

In unserem Video findet ihr alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst in 3 Minuten:

„Wir bleiben auf Mobile fokussiert“

Welche Nachteile habe ich auf PC? Game Director Wyatt Cheng beantwortete in einem Q&A unter anderem Fragen zur PC-Portierung (via wowhead). Aus seinen Antworten können wir einige wichtige Infos für PC-Spieler ableiten, darunter:

der PC-Client ist noch in einer Beta – Cheng geht davon aus, dass noch einige Bugs auftreten werden

gerade was die Steuerung angeht, baut Blizzard auf das Feedback der Beta-Spieler

Ziel ist es, dass Diablo Immortal auf PC besser läuft als mit Emulatoren

das UI wird sich vorerst nicht skalieren lassen

Texte sind auf dem PC entsprechend so groß wie auf Mobile, bedürfen also einer Gewöhnung, aber Scroll-Längen sind identisch

Mobilgeräte sollen laut Cheng weiterhin der Fokus der Entwicklung bleiben. Er sagt in einer Antwort konkret:

Wir wollen auf Mobile als primäre Plattform fokussiert bleiben und den PC als Aufwertung einer Emulation haben. Aber nicht als etwas, das zu viele Entwicklungsressourcen kostet, um Mobile die beste [Erfahrung] zu machen, die möglich ist – so etwas wie Live Content Patches usw. Wyatt Cheng

Die Steuerung wird sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Controller funktionieren. Wie genau die Maus-Steuerung aussieht, wissen wir aber noch nicht genau. Dazu fehlen aktuell noch Tests. Eine Portierung für M1 Macs und AppleTV ist aktuell übrigens nicht geplant.

Worauf sollte ich noch achten? Diablo Immortal wird ein Service-Game, also stetig weiterentwickelt. Ihr werdet Content-Patches sowohl auf PC als auch auf Mobile erhalten. Ob sie gleichzeitig erscheinen, wissen wir allerdings noch nicht.

Unter den neuen Inhalten sind unter anderem neue Legendarys, neue Bosse und sogar neue Klassen. Eine mögliche neue Klasse haben Dataminer schon gefunden: einen Vampir-Ritter. Ob dieser jedoch kommt, steht noch offen.

Diablo Immortal soll außerdem ein MMO sein und voll auf soziale Komponenten setzen. Ihr werdet zwar solo spielen können, jedoch für die meisten Inhalte eine Gruppe brauchen, wenn ihr sie effizient spielen wollt. Wir haben auf MeinMMO bereits aufgeschlüsselt, was ihr dazu wissen müsst:

