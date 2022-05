Kann man Diablo Immortal solo spielen und welche Inhalte gibt’s nur für Gruppen?

Diablo Immortal will ein vollwertiges MMO sein, setzt also auf Inhalte für Gruppen und soziale Interaktion. Aber was, wenn man lieber alleine spielt? MeinMMO schaut sich an, für welche Inhalte ihr wirklich Freunde braucht und was auch alleine geht.

Das bietet Diablo Immortal: Nach mehreren Betas und kurz vor Release wissen wir bereits, welche Inhalte euch in Diablo Immortal erwarten. Darunter sind altbekannte Features als auch völlig neuer Content, den es noch nie in Diablo gab. Die wichtigsten Inhalte sind:

6 Klassen zum Release, mit weiteren, die später kommen sollen

eine Kampagne, die grob 10 Stunden an Story liefern soll

Gilden, die im PvP um die Herrschaft über die Server kämpfen

2 Fraktionen: Immortals und Schatten mit eigenen Inhalten wie Verträgen und Rängen

Dungeons und Raids für Gruppen zwischen 4 und 48 Spieler

das Reliquiar der Hölle: Raids für 8 Spieler, die jeden Monat einen neuen Boss bekommen

Rifts und Kopfgelder

Mit den Inhalten will Diablo Immortal offenbar viele verschiedene Spieler ansprechen. Selbst die Entwickler sagen: Das wird ein echt ambitioniertes Spiel und „das größte Diablo bisher“. Immortal will sowohl ein echtes Diablo sein, als auch ein echtes MMO. Wer aber alleine spielen will, muss nicht gleich aufgeben.

Kann ich Diablo Immortal solo spielen? Grundsätzlich ja. Der Game Director Wyatt Cheng antwortete in einem Q&A vor dem Release auf einige Fragen der Community (via wowhead.com). Darunter war auch die Frage, wie sehr man als Solo-Spieler eingeschränkt sein würde. Cheng sagt:

Es wird Grenzen geben für das, was du tun kannst, aber die sind nicht so heftig, denke ich. Ich verstehe, dass man das Solo-Spiel genießt – aber wir wollen grundlegend, dass das Spiel eine soziale Komponente hat. Wir haben Kopfgelder abgepasst, sodass ihr niemals eine Gruppe dafür braucht. Ihr könnt den Schatten solo beitreten und die Verträge solo abschließen. Beides waren Dinge, mit denen Solo-Spieler Probleme hatten, im Endgame der Closed Beta.

Ihr werdet also auch ohne Gruppe zumindest vieles von Diablo Immortal sehen können. Allerdings sind die meisten Inhalte im Endgame doch auf Gruppen ausgelegt.

Im Video verraten wir euch alles, was ihr über Diablo Immortal wissen müsst in 3 Minuten:

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Solo geht, aber Diablo Immortal ist ein MMO

Dafür braucht ihr eine Gruppe: Die meisten Endgame-Inhalte sind für Gruppen ausgelegt. Obwohl besonders gute Spieler vielleicht den ein oder anderen Content solo schaffen können, braucht ihr eigentlich Teams für:

die 7 bisher bekannten Dungeons des Spiels (4 Spieler)

das Reliquiar der Hölle („Helliquary“, 8 Spieler)

den Vault-Schlachtzug für Schatten (8 Spieler)

Kion’s Ordeal für Immortals (48 Spieler bzw. 4 Gruppen mit 12 Spielern)

PvP-Schlachtfelder (8vs8 Spieler)

Darüber hinaus gibt es den „Cycle of Strife“, der in zwei Phasen aufgeteilt ist. Im „Rite of Exile“ treten insgesamt 160 Spieler verschiedener Gilden in 10 separaten 8v8-Matches gegeneinander an. Anschließend kommt es unter den richtigen Voraussetzungen im „Challenge of the Immortal“ zu einer 30v1-Schlacht.

Umgekehrt bedeutet das, dass ihr nach aktuellem Stand nur Elder Rifts, Kopfgelder und Verträge ohne Weiteres solo erledigen könnt. Allerdings soll bis zum Release auch noch an vielen Dingen geschraubt werden.

Die Entwickler haben uns bereits bestätigt, dass ihr für Diablo typisch euren Loot aus jeder Quelle bekommen könnt. Für die besten Items braucht ihr also nicht unbedingt eine Gruppe, aber wenn ihr alle Inhalte spielen wollt, solltet ihr euch Mitspieler suchen.

Wann erscheint Diablo Immortal? Am 2. Juni 2022 geht Diablo Immortal live für Android und iOS. Außerdem könnt ihr ab dem gleichen Tag das neue Diablo schon auf dem PC spielen, wobei sich der Client dann noch in der Open Beta befindet.

Da es jedoch keinen Wipe gibt, handelt es sich hier um einen Soft-Launch. Ihr spielt zwischen den Plattformen zusammen („Crossplay“) und könnt Speicherstände übertragen, wenn ihr auf verschiedenen Plattformen spielt („Cross-Save“).

Diablo Immortal ist Free2Play, ihr könnt also jederzeit einsteigen, ohne bezahlen zu müssen. Wir haben für euch in der Übersicht bereits 5 Dinge zusammengetragen, die ihr vor Release wissen müsst.