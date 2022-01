Dataminer finden neue Klasse für Diablo Immortal, klingt wie ein Vampir-Ritter

Die ultimative Fähigkeit ist angeblich die Möglichkeit, sich in einen Blutdämonen zu verwandeln, welcher noch härter zuhauen kann. Die vollständige Liste an Skills auf Englisch findet ihr bei wowhead .

Der wohl bekannteste Blutritter war Lachdanan, der Captain von König Leorics Wache, welcher diesen später eigenhändig getötet hat. Die Geschichte seht ihr sogar als Echo in Diablo 3, wo ihr gegen Leoric in Form des Skelettkönigs kämpft.

Was ist das für eine Klasse? Der Blutritter (orig. „Blood Knight“) ist eigentlich eine NPC-Sorte aus Diablo 1. Dort galt diese Variation des Höllenritters als äußerst gefährlich und konnte sogar erfahrene Spieler leicht überwältigen, wenn die Ritter in Gruppen auftraten.

