Wie Blizzard bekannt gab, können erstmal nur ausgewählte Teilnehmer aus Kanada und Australien an der Closed Beta des Mobile-Diablos teilnehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen außerdem User aus Südkorea, Japan und China in der geschlossenen Beta mitspielen können.



Weitere Regionen werden vorerst nicht genannt. Somit sieht es also hierzulande eher schlecht mit einer Teilname an der Closed Beta aus.



Darüber hinaus ist die Closed Beta derzeit ausschließlich für Nutzer mit Android-Geräten zugänglich. iOS-Nutzer können also ebenfalls nicht teilnehmen.