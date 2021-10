Hearthstone: Blizzard erlaubt per Hotfix massives Trollen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Win-Trading war wohl ein Problem: Das Farmen von Münzen ist im Söldnermodus wichtig. Weil Blizzard aber nicht will, dass die Münzen zu leicht verdient werden, wurde zuvor schon eine Änderung am mysteriösen Wanderer vorgenommen. Die Community fand darauf einen anderen Weg, um Münzen leicht zu bekommen – Win-Trading in der Kampfgrube.

Hearthstone ist von Grund auf so gebaut, dass Trollen und Beleidigungen quasi nicht möglich sind. Als Kommunikation gibt es nur wenige Emotes und die haben auch noch eine Sperre, wenn man zu viele in kurzer Zeit spammt. Doch jetzt wollte Blizzard ein Problem im Söldner-Modus fixen und hat dabei Trollen Tür und Tor geöffnet.

Ein neuer Hotfix sorgte in Hearthstone für Chaos beim Söldner-Modus. Blizzard hat den Trollen eine starke Waffe an die Hand gegeben.

