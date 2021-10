Die Entwickler wollen über die Änderungen „noch einmal nachdenken“, was zumindest die Hoffnung hegt, dass sich in naher Zukunft wieder etwas verbessert.

Für manche Spieler ist klar, dass Blizzard so den Zugewinn von Münzen einschränken will, damit die Spieler ihr Geld lieber in Söldner-Packungen stecken, die wiederum Echtgeld einbringen. In den Augen einiger, die sich beschweren, ist das eine klare Entscheidung der Gier gewesen.

Die haben nicht nur viel mehr Kämpfe und fressen somit deutlich mehr Zeit, sondern in vielen Fällen auch noch den „Nachteil“, dass man keine schwächeren Söldner mitziehen kann, um sie nebenbei zu leveln – gerade in den härteren Kopfgeldern muss man alle 6 Plätze mit gut gerüsteten und ausgebildeten Söldnern füllen, wenn man eine realistische Chance haben möchte.

Was wurde geändert? Blizzard hat die Wahrscheinlichkeit dafür gesenkt, dass der merkwürdige Fremde auftaucht, wenn man in der Gruppe einen Söldner hat, der eine viel höhere Stufe hat, als dem aktuellen Kopfgeld angemessen wäre.

