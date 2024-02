Hearthstone wird 10 Jahre alt, aber WoW-Spieler bekommen die tollen Belohnungen

Ein schickes, neues Mount wartet auf Spieler von World of Warcraft. Was ihr dafür tun müsst? Euch zum richtigen Moment in Hearthstone einmalig einloggen.

Während World of Warcraft steil auf seinen 20. Geburtstag zusteuert, steht auch bei einem anderen Blizzard-Titel ein Jubiläum an: Hearthstone. 10 Jahre lang gibt es das digitale Kartenspiel inzwischen und das ist ein Anlass, um das Spiel etwas mehr zu bewerben – auch in anderen Blizzard-Titeln.

Gerade Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft dürften sich freuen, denn sie bekommen nicht nur ein schickes Reittier, sondern auch noch die Chance auf viele andere Belohnungen.

Wann findet das Event statt? Ab dem 11. März 2024 findet das Crossover-Event zwischen Hearthstone und World of Warcraft statt. Wenn ihr euch dann in WoW und Hearthstone einloggt, könnt ihr erste Belohnungen verdienen.

Für die meisten Belohnungen habt ihr eine Woche lang Zeit, also bis zum 18. März 2024.

Welche Belohnungen gibt es? Die wohl eindrucksvollste Belohnung ist ein neues Reittier, nämlich der „Feuriger Pegasus“. Dieses neue Flugreittier bekommt ihr, wenn ihr ab dem 11. März einmal in Hearthstone einloggt. Ihr müsst keine Matches absolvieren – das Spiel einmal zu starten, ist vollkommen ausreichend. Im Anschluss könnt ihr WoW starten und solltet das neue Mount in eurer Sammlung finden.

Das neue Reittier könnt ihr euch bald in WoW abholen – ihr müsst nur einmal in Hearthstone einloggen.

Den „Feuriger Pegasus“ könnt ihr bis spätestens zum 14. Mai 2024 holen – danach endet diese Aktion.

Im Zeitraum vom 11. März bis zum 18. März gibt es aber noch weitere Belohnungen, die ihr euch direkt in WoW verdienen könnt. Besucht die großen Hauptstädte und seht dabei „Hearthstone-Matches“ zu – wenn ihr eine Weile vor Ort bleibt, brechen dabei Kämpfe aus, bei denen ihr besonders bekannte Diener bekämpfen müsst. Dann winken weitere Belohnungen.

Die Kollegen von wowhead haben diese Belohnungen bereits durch Datamining ausgelesen. So gibt es einen schicken Wappenrock und Gürtel im Hearthstone-Look, aber auch neue Spielzeuge und einen schicken Abenteuer-Hut, wie ihn Reno Jackson trägt. Die Maus „Sarge“ als Pet und ein weiteres Reittier – eine fliegende Hearthstone-Scheibe – runden das Event wohl ab.

Was passiert in Hearthstone? Natürlich gibt es auch in Hearthstone einige Belohnungen zu verdienen. So gibt es eine Reihe besonderer „Geburtstagskarten“, die man im Zuge des Events freischalten kann – manche dieser Karten werden auch erst noch enthüllt.

Dazu lässt Hearthstone seine ganze Vergangenheit nochmal im Zeitraffer laufen. Während des Monats März werden sämtliche Erweiterungen im Standard-Spielmodus „nochmal“ veröffentlicht. Das heißt, dass am 1. März lediglich die Karten aus dem „Legacy-Pool“ verwendet werden können. Ab dem 2. März kommen dann die Karten der Erweiterung „Fluch von Naxxramas“ hinzu und am 3. März „Goblins & Gnome“ – bis sämtliche Karten freigeschaltet wurden.

Das dürfte für ein paar spannende und gleichzeitig chaotische Tage sorgen, in denen es quasi jeden Tag eine neue Meta mit kreativen (und übermächtigen) Decks geben wird.

Werdet ihr zum 10. Geburtstag von Hearthstone mal in das Spiel reinschauen? Oder loggt ihr euch lediglich kurz ein, um das Reittier für World of Warcraft abzustauben?

Bis es so weit ist, könnt ihr in WoW aber noch die schlimmste und unmoralischte Quest erleben, die es jemals gab.