WoW: Neue Quest verlangt von euch das Schlimmste, was man in Azeroth tun kann

Unmoralische Quests in World of Warcraft gibt es viele. Doch eine will von euch, dass ihr euch an den verruchtesten Ort von Azeroth begebt.

In World of Warcraft werden regelmäßig neue Quests freigeschaltet und das ist vor allem bei den wiederkehrenden Events der Fall. Diese werden nämlich seit knapp einem Jahr überarbeitet und erweitert. Auch das Event „Liebe liegt in der Luft“ war an der Reihe und hat einige neue Missionen bekommen.

Eine dieser Quests verlangt von den Spielerinnen und Spielern allerdings eine Tat, vor der ihr im Handelschannel der meisten Realms immer großzügig gewarnt werdet: Eine Nacht in Goldhain zu verbringen.

Was ist das für eine Quest? Die Aufgabe „Das Geschenk der Selbstliebe“ ist Teil des überarbeiteten „Liebe liegt in der Luft“-Events. Als Allianz-Charakter könnt ihr die Mission an manchen Tagen vor den Toren von Sturmwind beim Pandaren „Ying“ annehmen. Dieser lässt euch sogar die Wahl, wie ihr die Quest abschließen möchtet. Ihr könnt zwischen etwas „Leckerem“, „einer Herausforderung“ oder „einem Schläfchen“ wählen.

Ying sieht harmlos aus – aber er hat die „schlimmste“ Quest für euch.

Falls ihr euch für ein Schläfchen entscheidet, dann führt euch die Quest an den nächsten Ort: Goldhain. Ihr sollt dort eine Nacht im Gasthaus verbringen.

Warum ist das so „schlimm“? Die Quest ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen. Doch gerade auf Rollenspiel-Realms, wie etwa „Moonguard“, „Argent Dawn“ oder „Die Aldor“ ist die Höhle des Löwen, das Gasthaus von Goldhain, ein berühmt-berüchtigter Ort.

Denn dort sammeln sich in aller Regel die Art von Rollenspielern, die man ansonsten im Rest der Welt nicht antrifft und die vor allem an einer Art des Rollenspiels Interesse haben – dem eRP, also dem „erotischen Rollenspiel“.

In Goldhain ist immer etwas los. Ob man das alles so genau wissen will, muss jeder selbst wissen.

Wer dort zu lange verweilt, sieht sich schnell mit fragwürdigen Flüster-Anfragen konfrontiert und wer dazu noch ein RP-Addon besitzt, um die Charakter-Beschreibungen anderer Spielerinnen und Spieler lesen zu können, kann sich dort an allerhand „kreativer“ Beschreibungen und Körperformen sattsehen.

Warum ist Goldhain so verkommen? Warum ausgerechnet Goldhain zum Hort der paarungswütigen Bettsportrollenspieler geworden ist, lässt sich wohl leicht begründen. Zum einen ist der Ort bereits im Startgebiet der Menschen und auch für Test-Accounts leicht erreichbar. Zum anderen bietet eine Taverne einen simplen Einstiegspunkt, um im RP – egal welcher Art – einen Einstieg zu finden.

Wer sich für Rollenspiel in World of Warcraft wirklich interessiert, sollte allerdings lieber einen Bogen um Goldhain machen und höchstens für notwendige Quests das Gasthaus aufsuchen. Denn sonst könnte man denken, dass RP in World of Warcraft sich nur um solche Themen dreht – und das wäre ziemlich schade. Es würde auch ein falsches Licht auf all die großen RP-Projekte werfen, die Jahr für Jahr auf den Realms stattfinden.

10 Abzeichen der Liebe ist die Nacht in Goldhain übrigens wert – man darf hoffen, dass das die einzigen „Abzeichen der Liebe“ sind, die man bei dem Besuch dort einsammelt.

Während des Events solltet ihr euch übrigens dieses Spielzeug hier sichern – Pflicht für alle RPler!