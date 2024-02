WoW: Neues Pflicht-Item für Rollenspieler gibt’s nur wenige Tage lang

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was kann das Spielzeug? Das Spielzeug ist in der Lage, das Wetter und den Himmel (die sogenannte „Skybox“) für alle Mitglieder eurer Gruppe oder eures Raids zu verändern.

Was ist das für ein Spielzeug? Es geht um den Datumssimulationsmodulator – eine etwas holprige Übersetzung vom „Date Simulation Modulator“. Das ist eine der neuen Belohnungen, die ihr beim „Liebe liegt in der Luft“-Fest im Jahr 2024 vom Händler freischalten könnt. Die entsprechenden Händler findet ihr vor Sturmwind (Allianz) oder Orgrimmar (Horde). Mehrere NPCs, Quests und Portale führen euch zu diesem Ort.

Während des „Liebe liegt in der Luft“-Events gibt es aber nun ein Spielzeug, das jeder RP-Fan in der Sammlung haben sollte.

Wer dem Rollenspiel in World of Warcraft frönt, der gibt sich in der Regel mit relativ wenig zufrieden. Es braucht lediglich viele Möglichkeiten der Charakter-Anpassung, schöne Schauplätze sowie hier und da mal das eine oder andere Spielzeug, mit dem man die Umgebung noch ein bisschen anpassen kann – wie etwa mit den wunderbaren Zelten .

Rollenspieler in World of Warcraft mögen Anpassungsmöglichkeiten. Eines der besten Gegenstände ist jetzt im Spiel – aber ihr müsst euch beeilen.

