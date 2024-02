WoW: Holt euch jetzt diese Drachen-Anpassung oder ihr müsst ein Jahr warten

Eine Anpassung für euren Drachen in World of Warcraft gibt es nur für wenige Tage. Sammler sollten jetzt zuschlagen, bevor die Chance weg ist.

In World of Warcraft finden in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Ingame-Events statt. Viele davon sind schon mehrere Jahre alt und auch das Mondfest gehört dazu. Dank einer Überarbeitung im Verlauf der letzten Patches gibt es aber bei fast allen Events einige neue Belohnungen. Wenn ihr euch die sichern wollt, solltet ihr euch allerdings ins Zeug legen – denn die kosmetische Anpassung für euren Drachen verschwindet bald wieder.

Was ist das für ein Event? Das Mondfest ist ein wiederkehrendes Event in World of Warcraft und ganz grob am chinesischen Neujahr angelehnt. In Azeroth feiern das Fest überwiegend Nachtelfen und die Druiden, erzählen sich verschiedene Geschichten rund um die Mondgöttin Elune und gedenken der Ahnen, die überall auf der Welt zu finden sind.

Die meisten Belohnungen könnt ihr verdienen, indem ihr die Ahnen besucht und von ihnen Münzen erhaltet, die ihr dann beim Händler eintauschen könnt. Das umfasst einige Transmog-Belohnungen, aber auch Rezepte für Feuerwerke und mehr.

Die neue Belohnung bekommt ihr allerdings anders – ihr müsst nur Gold bezahlen.

Die Händler des Mondfestes verkaufen die Mondfestrüstung.

Was ist das für eine Anpassung? Die Anpassung „Schlängelnder Kriecherdrache: Mondfestrüstung“ verpasst eurem Kriecherdrachen eine rötlich-goldene Rüstung, wie sie an chinesische Drachen erinnert. Dabei handelt es sich lediglich um eine Teilanpassung, also lediglich die Rüstung des Drachen – alle anderen Aspekte, wie etwa die Farbe, Klauen- oder Kieferform könnt ihr unabhängig davon anpassen.

Wenn ihr die Anpassung für euren Drachen haben wollt, dann müsst ihr stolze 50.000 Gold auf den Tisch legen. Das dürfte für langjährige Spielerinnen und Spieler erschwinglich sein, Neulinge dürften aber ein paar Stunden farmen müssen, um sich das Gold zu erspielen.

Ihr könnt die „Lunar Festival Armor“ bei jedem Händler des Mondfestes finden, etwa im Orgrimmar (Horde) oder vor den Toren von Sturmwind (Allianz).

Wie lange hat man Zeit? Das Mondfest hat eine Dauer von 14 Tagen. Es beginnt heute, am 3. Februar und ist bis zum 16. Februar aktiv. Bis dahin habt ihr Zeit, euch die neue Anpassung, aber auch alle anderen Belohnungen zu verdienen.

Die Münzen des Mondfests haben übrigens eine Besonderheit, denn sie verfallen nach Ende des Events nicht. Wenn euch noch Belohnungen fehlen, könnt ihr die Marken also bis zum nächsten Jahr ansparen. Bei fast allen anderen Events verschwindet die Währung nach dem Ende des Ereignisses.

Solltet ihr nicht genug Gold haben, haben wir hier einen Guide für euch, mit dem schnell die 50.000 Gold farmen könnt.