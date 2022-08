WoW: Dragonflight macht Euch zu Herrschern über das Wetter

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass das Gerät „nur“ 2 Stunden hält und eine Abklingzeit von 6 Stunden hat. Wer also eine lange RP-Session bei einer bestimmten Wetterlage ausspielen will, der muss auf die Hilfe anderer Mitspieler:innen hoffen. Die RP-Community wünscht sich demnach, dass die Abklingzeit reduziert wird. Da Blizzard hier aktuell recht viele Wünsche erfüllt, könnte das aber durchaus geschehen.

Was für einen Nutzen hat das? Grundsätzlich kann man mit der Manipulation des Wetters das Ambiente eines Ortes drastisch verändern. Da mit der Veränderung quasi immer auch eine andere Skybox einher geht, kann sich die Beleuchtung und Farbgebung des Ortes drastisch ändern. Etwas ähnliches nutzten viele bereits auch schon in Bastion (Shadowlands) und haben mit dem „Tintenschwarzer Trank“ die Helligkeit des grellen Gebietes heruntergeregelt.

In World of Warcraft gibt es inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Charakter anzupassen. Sei es durch den Barbier, Transmog-Optionen oder verschiedene Spielzeuge. Doch gibt es viele Aspekte in der Spielwelt, auf die Charaktere keinen oder nur wenig Einfluss haben – etwa das aktuelle Wetter im jeweiligen Gebiet. Das wäre auch zu mächtig, wenn Spieler das kontrollieren könnten?

In der nächsten Erweiterung von World of Warcraft werden Spieler mächtig. Sie können sogar das Wetter bestimmen!

