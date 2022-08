WoW: Dracthyr haben jetzt Pakt-Fähigkeiten – Sind wohl schon vorher spielbar

Die Rufer aus World of Warcraft Dragonflight bekommen Fähigkeiten in Shadowlands. Sie sind vermutlich schon „bald“ spielbar.

Eines der großen Features von World of Warcraft Dragonflight wird das neue Volk der Dracthyr mit der neuen Klasse Rufer sein. Diese Klasse kann sowohl Fernkämpfer als auch Heiler werden und dürfte viele neue Spielmöglichkeiten bieten. Schon im Vorfeld wurde spekuliert, ob die Rufer der Dracthyr vor dem Release von Dragonflight spielbar sein werden – jetzt gibt es einige handfeste Hinweise dafür.

Rufer der Dracthyr haben eigene Fähigkeiten für Shadowlands-Content bekommen.

Was wurde entdeckt? In der neusten Version der Alpha von Dragonflight haben die Rufer der Dracthyr eigene Pakt-Fähigkeiten und legendäre Items erhalten. Schon im Vorfeld gab es Anima-Kräfte in Torghast, jetzt wurde das Set an „Shadowlands-Features“ vervollständigt. Damit sind Rufer – in der Theorie – bereits in der Lage, in Shadowlands an allen Aktivitäten teilzunehmen.

Was sind das für Fähigkeiten? Es scheint ganz so, als würden die Rufer bei allen Pakten die gleiche Fähigkeit bekommen und diese ist vergleichsweise unkreativ:

Boon of the Covenants (Pakt-Fähigkeit): Ihr ruft die Pakte der Schattenlande zu Hilfe, um einen großen Teil eurer Lebenspunkte zu regenerieren und eure Vielseitigkeit für 5 Sekunden um 10 % zu erhöhen.

Passiv: Die Pakte haben euch einen Teil ihrer Macht gewährt und erhöhen Schaden und Heilung um 4 %.

Man sollte dabei aber bedenken, dass Dracthyr nicht wirklich Teil von Shadowlands sind und daher wohl eine Fähigkeit gewählt wurde, die nun nicht über Wochen und Monate noch genau ausbalanciert werden muss. Ein „simpler Stat-Boost“ scheint hier schlicht die praktikabelste Lösung zu sein.

Erstes Gameplay zu den Rufer der Dracthyr gibt’s hier:

Was bedeutet das? Mit der Einführung der Pakt-Fähigkeiten für Dracthyr scheint es immer wahrscheinlicher, dass die Rufer-Klasse bereits vor dem Launch von Dragonflight spielbar sein wird. Bisher war das lediglich Spekulation.

Dass Blizzard sich nun die Mühe macht, der neuen Klasse auch noch Endgame-Features in Shadowlands zu bescheren, spricht ganz eindeutig dafür, dass die Rufer bereits im Vorfeld gespielt werden können – ganz ähnlich, wie es mit den Dämonenjägern bereits am Ende von „Warlords of Draenor“ der Fall war.

Dämonenjäger konnte man bereits 3 Wochen vor dem Release von Dragonflight spielen – es scheint wahrscheinlich, dass den Rufern der Dracthyr mit Dragonflight ein ähnliches Schicksal blüht.

Was ist eigentlich mit anderen Inhalten? Für andere „alte“ Erweiterungen bekommen Rufer der Dracthyr übrigens auf absehbare Zeit wohl keine besonderen, spielbaren Inhalte. Es sollte also niemand damit rechnen, bei den Dracthyr plötzlich eine Pakt-Kampagne aus Legion spielen oder zwei Artefakt-Waffen bergen zu können. Blizzard hatte im Vorfeld bereits gesagt, dass man alte Inhalte den Dracthyr zwar zugänglich machen will, aber speziell neue Inhalte sollen dafür nicht erschaffen werden.

Die Shadowlands-Paktfähigkeiten scheinen da wohl eine Ausnahme zu sein, damit Rufer der Dracthyr auch in den letzten Wochen vor dem Launch von Dragonflight bereits ordentlich mitmischen können und nicht hinter den anderen Klassen hinterherhinken.

Freut ihr euch schon auf die Rufer der Dracthyr? Oder könnt ihr mit der Klasse und dem Volk gar nichts anfangen?

Alle Details zu den Rufern der Dracthyr haben wir hier für euch.