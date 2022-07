WoW nerft Fliegen der Dracthyr schon vor Release um 30 % – „Spaß entdeckt“

Noch nicht veröffentlicht und schon generft. Die Flug-Fähigkeit der Dracthyr in World of Warcraft muss deutlich einstecken und wird stark eingeschränkt.

Die Alpha von World of Warcraft Dragonflight ist in vollem Gange. Doch eine Entscheidung der Entwickler sorgt für ziemlichen Aufruhr, denn das neue Volk der Dracthyr wird schon vor dem Release massiv generft. Dabei geht es um die „Soar“-Fähigkeit, mit der Dracthyr das Drachenfliegen imitieren können. Diese Fähigkeit wird satte 30 % schwächer als bisher – sehr zum Unmut der Fans.

Was ist die Soar-Fähigkeit? Die „Soar“-Fähigkeit (zu Deutsch „Aufsteigen“) ist eine Volksfähigkeit der Dracthyr, die damit nur den Rufern zur Verfügung steht, denn immerhin sind alle Dracthyr Rufer. Bis vor Kurzem erlaubte die Fähigkeit es, das Drachenreiten auf den Dracheninseln nachzuahmen – und das überall in der Spielwelt. Drachenreiten ist eine neue Art der Fortbewegung, die sich ganz anders anfühlt und etwa beim Fliegen mit Gravitation und Momentum spielt.

Drachenfliegen sorgt früher oder später dafür, dass man wieder landen muss, wenngleich geschickte Spielerinnen und Spieler sehr lange in der Luft bleiben können.

Der Haken an der Sache: Während Charaktere auf einem epischen Flug-Reittier maximal eine Bewegungsgeschwindigkeit von 410 % erreichen können (plus kleinere Buffs, etwa durch Auren).

Dracthyr konnten mit ihrer Soar-Fähigkeit allerdings Geschwindigkeiten von bis zu 930 % erreichen – also mehr als das Doppelte.

So stark fällt der Nerf aus: Blizzard macht mit der Fähigkeit kurzen Prozess und reduziert die maximale Bewegungsgeschwindigkeit der Dracthyr deutlich. Die Höchstgeschwindigkeit sinkt von ungefähr 930 % auf 640 % – also eine Abschwächung um knapp 30 %.

Blizzard erklärt dazu:

‚Soar‘ ist wichtig für die Identität der Dracthyr. Bereits von Beginn des Design-Prozesses wussten wir, dass Dracthyr in der Lage sein mussten, irgendwie zu fliegen, selbst wenn wir die Details dazu erst später ausarbeiten würden. Aber, Soar ist auch eine Volks-Fähigkeit und war niemals dafür gedacht, dass es so einen massiven Vorteil an Effizienz und Performance gegenüber den anderen Völkern gewährt. Diese beiden Ziele stehen etwas in Konflikt miteinander: Soar spaßig zu gestalten, sodass es die Fantasie einer fliegenden Kreatur bedient, aber gleichzeitig wollen wir nicht einem Volk einen so massiven Vorteil in weiten Landstrichen des Spiels geben.