WoW Dragonflight: Alle Infos zu den ersten 2 Dungeons – Mit Alpha-Gameplay

In dem Video beschäftigen wir uns vor allem mit dem Thema „Wie spielen sich diese Dungeons?“. Wir zeigen euch Gameplay zu den Bossen aus Uldaman: Vermächtnis von Tyr und Neltharus und stellen andere erwähnenswerte Inhalte der Instanzen vor. Im Großen und Ganzen spielen sich beide Dungeons sehr flexibel und könnten wirklich spannende Dynamik in Mythisch+ bringen.

World of Warcraft: Dragonflight ist im Anmarsch und in der Alpha werden immer mehr Inhalte freigeschaltet. Wir konnten uns die ersten 2 Dungeons anschauen, die man im Test spielen konnte und geben euch alle Infos im kurzen Video.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Insert

You are going to send email to