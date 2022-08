WoW: Nach arger Kritik verpasst Blizzard dem legendären Hogger ein grausig-gutes Modell

Der bekannteste Gnoll in World of Warcraft wurde deutlich verbessert. Nach großer Kritik spendierte ihm Blizzard nun ein neues, fürchterliches Modell.

Während einige WoW-Fans nur stumm mit den Schultern zuckten, war es für andere eine Kardinalsünde. Der legendäre Gnoll Hogger hat in WoW ein neues Modell bekommen und sah für viele Spielerinnen und Spieler plötzlich gar nicht mehr so bedrohlich aus. In den Augen vieler Allianz-Spieler wurde er zur Witzfigur und nicht mehr der gefürchtete Gnoll aus dem Elwynn-Wald, der neue Helden früher im Dutzend erlegte. Jetzt hat Blizzard in der Alpha von Dragonflight deutlich nachgebessert.

Was war das Problem? Mit Hogger verbinden viele WoW-Helden große Erinnerungen. Es war für Mitglieder der Allianz die erste Elite-Quest, die sie je zu Gesicht bekamen. Und wie so viele andere, versuchten sie diese Quest damals in Vanilla im Alleingang, nur um dann innerhalb weniger Sekunden zu sterben.

Hogger ist der Anführer der Gnolle, eine Geißel der Menschen von Elwynn und einer der bekanntesten „kleinen“ Bösewichte aus World of Warcraft.

Sein neues Modell passte gar nicht zu ihm. Aus dem bedrohlichen Gnoll wurde ein helles, fast schon albernes Hündchen – zumindest in den Augen der Fans.

Was hat Blizzard nun gemacht? Die Entwickler haben sich diese Kritik in den Foren und auf Reddit offenbar zu Herzen genommen und in der neusten Version der Alpha von Dragonflight nachgebessert. Hogger hat einen einzigartigen Skin mit besonderer Kleidung bekommen, die ihn gleich viel bedrohlicher erscheinen lässt. Seine Felfarbe wurde einmal mehr verdunkelt, er trägt nun finstere Kleidung, wirkt im allgemeinen bedrohlicher. Die Mitarbeiter von MMO-Champion haben sein neues Modell hier gezeigt:

So fallen die Reaktionen in der Community aus: Der allgemeine Tenor ist positiv bis begeistert. Einige der Reaktionen aus dem Subreddit von World of Warcraft sind:

„Also das ist ein Chad-Hogger.“ – „Chogger“

„Das sieht viel stärker nach seinem Modell in HotS aus, ich liebe es!“

„Das Modell sieht schön aus. Ich frage mich, ob er auch seine Morgenstern-Waffe aus HotS bekommen wird?“

„WAS IST DAS WAHR? ICH BIN SO GLÜCKLICH!!! Ich bin von Gnollen besessen, seit ich ein Kind bin und ich glaube nicht, dass ich mich je über eine Gaming-News so gefreut habe.“

Manchen liegt Hogger offenbar am Herzen – verbinden doch viele fürchterliche Erinnerungen mit ihm.

Was haltet ihr von der erneuten Überarbeitung von Hogger? Ist er nun endlich wieder der fies ausschauende Bösewicht, der er sein sollte? Oder hat das neue Modell alles noch verschlimmert?