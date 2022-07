WoW: Legendärer Elite-Feind wird zur Witzfigur, erzürnt viele Spieler

Der legendäre Gnoll aus dem Wald von Elwynn, Hogger, wird in World of Warcraft Dragonflight zur Lachnummer. Die Fans sind sauer – und haben eine Lösung.

Mit der neuen Erweiterung World of Warcraft Dragonflight zieht Blizzard nochmal ordentlich an der Grafikschraube für das in die Jahre gekommene MMORPG. Dabei werden auch viele alte Wesen mit neuen Modellen versorgt. Eine der ältesten Feinde-Spezies, die Gnolle, bekommen eine umfassende Überarbeitung. Das hat jedoch zur Folge, dass der berüchtigte Gnoll Hogger sein Aussehen verliert – und in den Augen vieler Fans zur kompletten Lachnummer wird.

Was ist das Problem? Hogger gilt für viele Spieler als der Inbegriff der Bedrohlichkeit. Auch wenn das Aussehen der Gnolle inzwischen deutlich in die Jahre gekommen ist, verbinden viele mit Hogger noch Schrecken und Panik. Dass dieser einstmals so gefürchtete Charakter jetzt viel niedlicher und weniger bedrohlich erscheint, passt ihnen nicht in den Kram.

Das neue Hogger-Modell sieht deutlich weniger bedrohlich aus. Vor allem die klar erkennbaren Augen, der deutlich kleinere Kopf, das hellere Fell und die fehlende Rüstung sorgen dafür, dass Hogger einfach nicht mehr so bedrohlich wie vorher wirkt.

Hogger vor und nach der Überarbeitung der Gnolle.

Hogger ist „disney-fiziert“, kritisieren WoW-Spieler

So reagieren die Spieler: Auch wenn eine grundsätzliche Grafik-Überarbeitung der Gnolle bei vielen gut ankommt, ist vor allem das neue Design von Hogger in der Kritik. Im Subreddit von World of Warcraft häufen sich Kommentare wie:

„Sieht eher aus wie der Hugger [Umarmer] als wie Hogger. Das neue Modell sieht überhaupt nicht bedrohlich oder gefährlich aus.“

„Ja, das sieht zu unpassend aus. Zu disney-fiziert mit den Augen und so […]. Besonders traurig, dass Heroes of the Storm es richtig gemacht hat, aber sie [WoW] wollten eine niedlichere Richtung.“

„Sein HotS-Modell ist großartig. Dieses Modell hier ist zwar nett, aber nerft seine Bösartigkeit doch sehr.“

„Das ist nicht Hogger. Das ist ein generischer, rehabilitierter Gnoll.“

Oder um es kurz zu fassen: Das neue Modell kommt bei den Spielern nicht sonderlich gut an.

Hogger hat besondere Bedeutung: Für neuere Spieler mag Hogger nur „irgendein Elite“ sein, den man im Zuge des Questens in World of Warcraft trifft. Doch gerade Veteranen haben zu Hogger eine ganz besondere Verbindung. Für Helden der Allianz, die in Elwynn ihr Abenteuer begannen (also vor allem Menschen), war Hogger die erste Elite-Mission, die sie überhaupt zu sehen bekamen. Es war das erste Mal, dass viele Spieler dazu gezwungen wurden, sich eine Gruppe zu suchen, um eine Quest bewältigen zu können.

Gleichzeitig hat Hogger auch einen hohen melancholischen Wert, denn häufig kam es zu „Level-1-Hogger-Raids“, bei denen 20 oder mehr Spieler sich zusammenfanden, um Hogger bezwingen zu wollen – allerdings auf Level 1. Das war allerdings zu Zeiten, in denen die Welt noch nicht mit dem Level des Spielers skalierte.

Hogger ist sogar so beliebt, dass er lange einen eigenen Unterpunkt in den Statistiken bekommen hatte: Jeder Charakter konnte einsehen, wie oft er von Hogger getötet wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Rechts die aktuelle Version in Dragonflight, links die Überarbeitung von SunwellDaiquiri.

Community baut bessere Lösung in 20 Minuten: Wie so oft, wenn die Spielerschaft mit Inhalten in World of Warcraft nicht zufrieden ist, dann setzt sie sich hin und erschafft selbst eine Lösung, die in ihren Augen besser aussieht. Der Reddit-Nutzer SunwellDaiquri hat innerhalb weniger Minuten Hogger wieder mehr seiner alten Bedrohlichkeit zurückgegeben. Das Fell wurde dunkler und zotteliger, die Fangzähne länger, die Einfarbigkeit der Augen kehrte zurück und Schulterpolster wirken imposanter.

Für dieses „neue neue Design“ gibt es viel Zuspruch in der Community. Knapp 6.000 Upvotes sind die Folge für diese Überarbeitung des Gnolls.

Ob Blizzard sich die Kritik zu Herzen nimmt und die ikonische Geißel aus dem Wald von Elwynn noch einmal überarbeitet, das bleibt abzuwarten. Aber bis zum Release von Dragonflight vergehen ja auch noch einige Monate.

WoW hat derweil ein neues Shop-Mount bekommen – Vielleicht besitzt ihr es schon?