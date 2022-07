WoW Dragonflight streicht „männlich“ und „weiblich“, nennt sie „Körper 1“ und „Körper 2“

Eine kleine Änderung sorgt für Aufsehen in World of Warcraft. Denn Charaktere sind bald nicht mehr nur „männlich“ oder „weiblich“ bei der Erstellung.

Die Alpha von WoW: Dragonflight ist inzwischen live und viele ausgewählte Personen tummeln sich bereits auf den Dracheninseln und geben fleißig Feedback zu den neuen Features ab. Doch neben den großen Neuerungen, wie den überarbeiteten Berufen, den Drakthyr oder dem Drachenreiten, gibt es auch zahllose kleine Änderungen an Details. Einige davon fallen ins Auge und sorgen für Diskussionen, denn:

Blizzard hat die Symbole für „Männlich“ und „Weiblich“ aus der Charaktererstellung entfernt.

Was wurde entdeckt? Wer in der Alpha von Dragonflight einen neuen Charakter erstellt, der bekommt bei der Volk-Auswahl nicht länger die Symbole für Männlich und Weiblich angezeigt. Stattdessen sieht man 2 Silhouetten von verschiedenen Körperformen, die auch lediglich „Körper 1“ und „Körper 2“ benannt sind. Die Funktionalität hat sich dahinter nicht verändert – sie führt noch immer zu den gleichen Optionen wie bisher.

Die aktuellen Geschlechts-Optionen heißen künftig „Körper 1“ und „Körper 2“. Bildquelle: Wowhead

Warum macht Blizzard das? Schon vor einer Weile haben sich die Entwickler von World of Warcraft das Ziel gesetzt, den Spielern bei der Erschaffung ihres Charakters mehr Optionen zu bieten. Die Möglichkeit für viele diverse Charaktere sollte geschaffen werden. Daher gab es in den letzten Erweiterungen zahlreiche neue, kosmetische Anpassungen, wie etwa neue Hautfarben für Menschen und Elfen, neue Augenfarben oder angepasste Frisuren und Gesichtsformen. Alle Spieler:innen sollen in der Lage sein, den Charakter nach ihren Wünschen zu treffen. Das schließt auch eine mögliche Darstellung non-binärer Charaktere ein.

Übrigens: World of Warcraft ist nicht das erste Spiel, das sich von der binären „Männlich/Weiblich“-Bezeichnung in der Charaktererstellung verabschiedet. Auch Spiele wie Monster Hunter Reise, Halo Infinite oder Elden Ring benennen ihre Körperformen nur noch neutral.

Kommt da noch mehr? Davon ist auszugehen. In den Spieldaten wurden nämlich bereits Zeilen Code gefunden, die noch ein paar mehr Neuerungen nahelegen. Zwar sind die bisher nicht implementiert – und werden es womöglich auch nicht -, doch gibt es schon Hinweise darauf, dass man die Pronomen des eigenen Charakters aussuchen kann, also im englischen „he/him“, „she/her“, „them/they“. Sollte das implementiert werden, hätte das wohl kaum Auswirkungen auf das Spiel und würde lediglich in einigen NPC-Dialogen (wie Questtexten) zum Tragen kommen.

Eine Änderung, die allerdings schon als bestätigt gilt, dürfte aber in den nächsten Wochen in der Alpha aufschlagen: Es soll möglich sein, die Stimme des Charakters zu wählen, das wurde vom Game Director Ion Hazzikostas in einem Interview bestätigt (via wowhead). Dann wäre es möglich, einem Charakter mit dem – bisher – weiblichen Körper eine männliche Stimme zu geben und umgekehrt.

World of Warcraft versucht inklusiver zu werden und mehr Möglichkeiten der Repräsentation zu bringen – das hier ist nur ein weiterer Schritt davon.