Baldur’s Gate 3 wird 1 Jahr alt, hat immer noch täglich 100.000 Spieler auf Steam und ich weiß, warum

MeinMMO-Chefredakteurin Leya kann nicht fassen, dass Baldur’s Gate 3 bald seinen ersten Geburtstag feiert. Seit einem Jahr spielt sie das Rollenspiel von Larian und ist damit nicht alleine. Wie kann das sein?

Baldur’s Gate 3 ist ein Einhorn in unserer Spielelandschaft.

Am 3. August feiert das Fantasy-Rollenspiel seinen ersten Geburtstag. Seitdem hat Larian zahlreiche Preise abgeräumt und wird heute gerne als positives Beispiel in einer ansonsten zerrütteten Spielelandschaft herangezogen, in der Massenentlassungen und Studioschließungen die Schlagzeilen beherrschen.

Aktuell wird unter anderem auf reddit ein Screenshot diskutiert, der die Steam-Spielerzahlen von Baldur’s Gate 3 zeigt. Dieser steht im Zusammenhang mit einem Artikel auf der Website Tech4Gamers, der das Phänomen beleuchtet, dass Baldur’s Gate 3 es immer noch schafft, täglich über 100.000 Spieler auf Steam zu erreichen.

Dieser Screenshot hat mich erschreckt. Denn seit einem Jahr gehöre ich zu diesen Spielern. Ich kann kaum glauben, dass mich die Abenteuer in Faerûn schon so lange fesseln. Ich komme einfach nicht los von diesem verdammten Spiel!

Wie ist das möglich? Baldur’s Gate 3 ist ein klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel, das man eigentlich einmal intensiv spielt und nach ein paar Wochen oder meinetwegen auch Monaten wieder zur Seite legt.

Für mich sind drei Faktoren ausschlaggebend dafür, dass das Rollenspiel immer noch von so vielen Menschen so regelmäßig besucht wird:

Qualität

Wiederholbarkeit

Community-Bindung und -Engagement

Je länger man ein Spiel spielt, desto mehr Probleme und Fehler fallen einem auf. Nach mittlerweile einem Jahr in Baldur’s Gate 3 geht es mir da nicht anders. Natürlich sehe ich die Quests, die ins Leere laufen oder dass einige Charaktere wie Astarion sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als andere wie Wyll.

Mehr zum Thema Nach 300 Stunden Baldur’s Gate 3 gibt es für mich eine große Enttäuschung von Leya Jankowski

Den 1000 Spielstunden komme ich aber mit immer größeren Schritten näher.

Denn trotz der Mängel, die Baldur’s Gate 3 vor allem im letzten Drittel des Spiels aufweist, ist es einfach qualitativ hochwertig. Sonst hätte es auch nicht eine Metacritic-Wertung von 96 erreicht.

Zu diesem Thema kann ich euch eine Kolumne unseres Hausdämons Cortyn empfehlen. Eine tiefe Analyse gibt es im GameStar Talk:

Ein Qualitätsmerkmal steht mit der Wiederholbarkeit von Baldur’s Gate 3 im Zusammenhang. Es ist kein leeres Versprechen, dass man das Spiel auf viele verschiedene Arten erleben kann.

Ich erinnere mich noch gut an ein Interview, das ich vor der Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 mit dem Chefentwickler Swen Vincke geführt habe. Darin sprachen wir über den ultimativ bösen Pfad und warum es ihm so wichtig ist, dass die Inhalte in seinem Spiel qualitativ hochwertig produziert werden, auch wenn sie am Ende nur ein sehr kleiner Teil der Spieler zu Gesicht bekommt.

Das ist genau das, was mich immer wieder ins Spiel zieht. Auch wenn ich nicht aktiv spiele, denke ich immer wieder darüber nach, was passieren würde, wenn ich bestimmte Dinge einfach anders machen würde. Genau das belohnt Baldur’s Gate 3 immer wieder, weil ich bisher immer wieder viele neue Dialoge, Details oder Cinematics bekommen habe.

Wer schreibt hier? ist seit 2021 Chefredakteurin von MeinMMO. Sie hat schon in der Grundschule gerne rundenbasierte Rollenspiele gespielt. Bis heute wartet sie auf ein Remake oder eine weitere Fortsetzung von Golden Sun. Für MeinMMO analysiert sie vor allem Service Games, die auf der Website im Fokus stehen und verantwortet die Content-Strategie. Leya ist seit 2021 Chefredakteurin von MeinMMO. Sie hat schon in der Grundschule gerne rundenbasierte Rollenspiele gespielt. Bis heute wartet sie auf ein Remake oder eine weitere Fortsetzung von Golden Sun. Für MeinMMO analysiert sie vor allem Service Games, die auf der Website im Fokus stehen und verantwortet die Content-Strategie.

Baldur’s Gate 3 erreicht, was Service-Games wollen

Aber wenn Larian eines verstanden hat, dann ist es das Thema Community Engagement. Noch nie war es so einfach, über verschiedene Plattformen direkt mit der Community in Kontakt zu treten und Teil von ihr zu werden.

Soziale Netzwerke haben klassische Marketingkampagnen fast überflüssig gemacht. Die Spieler werden selbst unfreiwillig Teil des Marketings, indem sie Memes oder ihre Erfahrungen teilen und einfach miteinander interagieren.

Um dies zu nutzen, muss man jedoch das Chaos der Eigendynamik beherrschen. Ich erinnere daran, wie Spieler felsenfest von einem Valentinstags-Patch überzeugt waren und von Larian nur mit Pingu-Memes getrollt wurden.

Das sieht man in der Form üblicherweise nur bei den stark und lange laufenden Service Games, weil diese Spiele genau diese Langlebigkeit erreichen wollen. Das kann wiederum nur mit einem Spiel klappen, das über Qualität und Emotionalität die Basis dafür liefert. Ohne das eine, klappt das andere nicht.

Richtig verstanden habe ich die eigentliche Größe von Baldur’s Gate 3 erst kurz vor dem Release mit der berüchtigten Bären-Sex-Szene, so bescheuert es klingt. Wir hatten nie geplant, Baldur’s Gate 3 groß auf MeinMMO zu covern. Aber als ich diese Szene und ihre Folgen gesehen habe, schrieb ich damals sofort der Redaktion, dass wir unsere Content-Strategie für Baldur’s Gate 3 spontan ändern und alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen darauf verwenden müssen.

Dieses Studio verstand das Internet, verstand ihre Zielgruppe, Spieler und verstand Memes.

Ich hätte allerdings nicht damit gerechnet, dass ein Jahr später noch Teil unseres Content-Plans sein würde, jeden Tag mindestens einen Artikel zu Baldur’s Gate 3 zu bringen. Das hätte nach allen Regeln etwa drei Monaten nach Release enden müssen.

Aber hier sind wir. Immer noch mehr als 100.000 Spieler täglich auf Steam. Die Konsolen nicht mal mitgerechnet.

Und ich bin eine davon.