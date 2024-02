Nach 300 Stunden Baldur’s Gate 3 gibt es für mich eine große Enttäuschung

Wer weiß, vielleicht hätten wir am Ende sogar gemeinsam Baldur’s Gate beherrscht, in der Annahme, den jeweils anderen voll im Griff zu haben und für unsere Zwecke zu missbrauchen.

Ich hätte jetzt nicht unbedingt mit dem Mindlayer in einem Nautiloid in den Sonnenuntergang fliegen müssen – auch wenn das ziemlich cool gewesen wäre.

So hat man am Ende das Gefühl, dass diese Szene nur als Witz eingebaut wurde. Die große Stärke von Baldur’s Gate 3 ist aber, dass Entscheidungen und Handlungen Konsequenzen haben.

Es gibt Annäherungsversuche von Seiten des Mindflayers, die am Ende auch zu Sex führen können – wenn man es denn so will.

Er ist einer der aufregendsten und komplexesten Charaktere in ganz Baldur’s Gate. Gerade in meinem ersten Spieldurchlauf hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, seinen Charakter zu entdecken.

Zu den meisten meiner Gefährten habe ich ein freundschaftliches Verhältnis. Sie sind alle wirklich gut und emotional geschrieben, sodass man alle von ihnen am liebsten in den Arm nehmen möchte, wenn sie traurige oder auch schöne Momente mit einem teilen.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya denkt zu viel an die Romanze mit dem Tentakelmann in Baldur’s Gate 3 .

