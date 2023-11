Baldur’s Gate 3 Guide: So bekommt ihr den Erfolg „Mind Blown“

Beachtet allerdings, dass eure Nacht mit dem Imperator nicht unbemerkt bleibt. Denn offenbar habt ihr ihn so „in Anspruch genommen“, dass er kurz vergisst, euch vom Rest der Welt abzuschirmen – sodass eure Gefährten zu sehen bekommen, was ihr mit dem Gedankenschinder getrieben habt. Solltet ihr bereits in einer Beziehung sein, könnte diese Nacht also einige unangenehme Folge-Gespräche haben.

Eine Entscheidung in Baldur’s Gate 3 kostet euch viele Quests – So verhindert ihr das

Was muss man danach machen? Ihr könnt den Ort verlassen und nun eine „Lange Rast“ einlegen. Mit etwas Glück sollte jetzt die Szene mit dem Imperator starten, in der ihr die Option habt, ihm näherzukommen und eine Beziehung mit ihm einzugehen. Die entsprechenden Antworten sind relativ eindeutig.

Zuerst einmal müsst ihr dem Imperator gegenüber freundlich eingestellt sein. Wann immer er euch begegnet, akzeptiert seine Ideen und zeigt euch kooperativ. Das kann auch bedeuten, dass ihr die Gedankenschinder-Larven verwendet, um Illithiden-Fähigkeiten freizuschalten. Auch die teilweise Verwandlung in einen Illithiden am Ende von Akt 2 sollte akzeptiert werden.

Wann kann man den Erfolg erhalten? Der Erhalt des Erfolgs “Mind Blown” (“Wo die Liebe hinfällt”) ist erst in Akt 3 möglich, also mit dem Erreichen der Stadt Baldurs Tor. Ihr könnt aber schon vorher Voraussetzungen dafür erfüllen.

Wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr an den Erfolg kommt.

In Baldur’s Gate 3 gibt es jede Menge Erfolge und manche sind schwieriger zu verdienen als andere. Wahre Achievement-Sammler geben nicht auf und versuchen alle Erfolge zu sammeln – so auch den „Mind Blown“-Erfolg, im Deutschen „Wo die Liebe hinfällt“. Für diesen Erfolg müsst ihr etwas eher Ungewöhnliches tun: Ihr müsst eine Romanze mit dem Imperator, eurem Wächter, eingehen.

