Baldur’s Gate 3 Multiplayer Guide: So spielt ihr im Koop, habt Romanzen und kontrolliert NPCs

Diese könnt ihr im Solo-Spiel übernehmen, statt einen eigenen Charakter zu erstellen. In Divinity: Original Sin 2, welches ebenfalls von Larian stammt, konnten Spieler im Koop auch die „Origins“ übernehmen. Wir gehen davon aus, dass das in Baldur’s Gate 3 auch geht. Ansonsten stehen euch für euren eigenen Charakter haufenweise Optionen offen:

Was wir ebenfalls noch nicht genau sagen können, ist der Zugang zu den „Origins.“ In Baldur’s Gate 3 gibt es Charaktere, die bereits vorgefertigt sind, mit Klassen, Charakter-Merkmalen und eigenen Geschichten.

Anders als in Spielen wie Diablo, kann in Baldur’s Gate 3 nur eine Person looten. Ihr könnt aber nahen Spielern alles Mögliche ins Inventar schieben. Was ihr mit dieser Information macht, ist euch überlassen.

Nein, Spieler auf PC und PS5 können nicht zusammen spielen. Allerdings gibt es Crossplay zwischen Steam, GOG und Mac. Mehr dazu findet ihr in unserem Guide zu Crossplay und Cross-Save in Baldur’s Gate 3 .

Im Koop könnt ihr die Begleiter einfach einem Spieler zuweisen. Das geht entweder direkt über das Sitzungs-Menü, oder per Drag&Drop über die Portraits am linken Bildschirmrand.

