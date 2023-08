Baldur’s Gate 3: Patch 2 lässt euch Mitspieler rauswerfen, bringt besseres Ende

Patch 2 für Baldur’s Gate 3 ist schon fast da. Es gibt eine Menge Verbesserungen und genau das, was viele Spieler wollen.

Auch wenn Baldur’s Gate 3 Top-Bewertungen bekommen hat und ein klarer Kandidat für das Spiel des Jahres ist, gibt es noch eine Menge Fehler. Mehrere Hotfixes konnten die nicht beheben und auch der erste große Patch hat nur ein paar schmerzhafte Probleme beseitigt.

Obwohl der erste große Patch von Baldur’s Gate 3 vor wenigen Tagen erschien, scheint der zweite ebenfalls schon fast da zu sein und eine Menge Neuerungen und Verbesserungen zu bringen, die das Spiel zu einer runderen, besseren Erfahrung machen sollen.

Wir stellen euch die Highlights des nächsten Patches vor.

Die Highlights von Patch 2 in Baldur’s Gate 3

Multiplayer-Charaktere rauswerfen: Ein großes Problem war, dass Multiplayer-Charaktere permanent in eurer Gruppe bleiben mussten. Wenn ihr etwa mit einem Freund einen Spielstand angefangen hattet und beide einen eigenen Charakter erstellt hatten, dann waren beide Charaktere permanent in der Gruppe. Selbst wenn der Freund gar nicht mehr mitspielt – seinen Charakter musstet ihr immer dabei haben.

Im nächsten Patch wird das behoben, denn dann könnt ihr bei Lazarus ungewollte Multiplayer-Charaktere einfach in einen Schrank „einsperren“, sodass ihr wieder die richtigen Begleiter mitnehmen könnt. Der Charakter kommt dann erst wieder aus dem Schrank, wenn ihr wieder im Multiplayer unterwegs seid.

Mehr Minthara: Die „böse“ Begleiterin Minthara hat einige Bugs, sodass manche ihrer Dialoge nicht auslösen und etwa die Romanze mit ihr unmöglich ist. Nachdem der erste Patch das nicht behoben hatte, soll das nun in Patch 2 geschehen – die Fans hatten hier schon “Gerechtigkeit für Minthara” gefordert.

Die Romanze mit Minthara führt aktuell nirgendwo hin – das soll schnell gepatcht werden.

Besseres Ende für Karlach: Karlach ist als Begleiter ein Sonderfall, denn mit ihrem Ende ist die Spielerschaft nicht zufrieden. Das liegt vor allem daran, dass man bisher kein „gutes“ Ende für sie erreichen kann. Der kommende Patch soll das beheben und ihr ein etwas abgewandeltes Ende verleihen. Ob dies dann wirklich ein „gutes“ Ende ist, bleibt abzuwarten.

Bessere Performance: Die Performance von Baldur’s Gate 3 ist bei vielen nicht so gut und gerade im dritten Akt, also der großen Stadt Baldurs Tor, ruckelt es bei vielen. Der nächste Patch soll die Performance des ganzen Spiels deutlich verbessern, wenngleich die größten Verbesserungen vor allem in Akt 3 zu spüren sind.

Bugfixes für mehr Content: Neben den üblichen Bugfixes betonen die Entwickler, dass es eine Reihe von Fehlern gibt, die dafür sorgen, dass bestimmte Events in der Spielwelt nicht ausgelöst werden. Das Nicht-Auslösen dieser Events sorgt wiederum dafür, dass bestimmte Reaktionen der Begleiter nicht starten und dadurch einige Dialoge und Inhalte fehlerhaft sind oder unfertig wirken. Hier will man dafür sorgen, dass alles auch wirklich zum Abschluss gebracht werden kann.

Die genauen Patch Notes sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber mit diesen Highlights hat man schon einen guten Eindruck, was der nächste Patch alles behebt.

Wann erscheint Patch 2? Ein Release-Datum für den 2. Patch von Baldur’s Gate 3 gibt es noch nicht. Die Entwickler sagen allerdings, dass er „just around the corner“ sei – also nicht mehr weit entfernt. Das klingt zumindest so, als würde er noch in dieser oder der kommenden Woche erscheinen, dann vielleicht sogar pünktlich zum Release des Spiels auf der PlayStation 5.