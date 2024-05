Diablo 4: Season 4 startet morgen um 19:00 Uhr – 5 Dinge, die sich ändern

Die Grube hat 200 Stufen mit steigender Schwierigkeit. In der Grube erhaltet ihr Materialien fürs Crafting, Loot und Obolusse, könnt hier also ideal grinden. Glyphen levelt ihr wie gewohnt über Alptraum-Dungeons – mit Season 4 wird die XP für die Glyphen um 25 % erhöht.

Mit Season 4 werden Höllenfluten auf allen Schwierigkeiten verfügbar sein, nicht mehr nur ab Weltstufe 3. Das heißt: Mit Höllenfluten könnt ihr bereits ab Level 1 am einfachsten und am schnellsten Leveln. Auf höheren Stufen gibt es mehr Erfahrung.

Der Obolus-Händler wird eine der wichtigsten Quellen für Loot in Season 4 . Ab Stufe 100 erhaltet ihr bei ihm garantiert Loot auf Item-Level 925, also der Maximalstufe und jedes gekaufte Item kann ein Legendary sein.

Eine der wichtigsten Änderungen am Loot ist, wann ihr welche Items bekommt und tragen könnt. Blizzard will sicherstellen, dass Items, die ihr findet, auch wirklich eine Verbesserung darstellen oder zumindest leichter zu vergleichen sind:

Hier im Artikel fassen wir euch noch einmal die 5 wichtigsten Änderungen zusammen, die ihr wissen solltet, wenn ihr mit Diablo 4 einsteigen oder zu Season 4 zurückkommen wollt. Im Video erklären die Entwickler, was sich seit dem PTR so geändert hat:

Über die Features von Season 4 haben wir bereits mit den Entwicklern im Detail sprechen können. Lead Seasons Designer Deric Nuñez und Lead Game Producer Timothy Ismay erklären uns dort, wie genau die neuen Mechaniken funktionieren, was sich für euch ändert und wie es in Zukunft weitergehen soll. Hier kommt ihr zum Interview mit den Entwicklern zu Season 4 .

Wann startet Season 4? Am Dienstag, den 14. Mai 2024 um 19:00 Uhr deutscher Zeit soll Season 4 live gehen. Von vorhergehenden Wartungsarbeiten wissen wir noch nichts, ihr könnt euch also vermutlich einfach schon vorher einloggen. Ihr findet in unserer Zusammenfassung alle Infos zu Season 4 .

