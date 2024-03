Spieler schwärmen über winziges Detail in Diablo 4: „So dumm es klingt, dafür würde ich wieder spielen“

Der Zoom-Faktor ist ein Thema, das die Spieler schon vor dem Release von Diablo 4 beschäftigt hat. In Season 4 wollen die Entwickler daran etwas ändern und die Community zeigt sich erfreut. Für einige sei es sogar ein Grund, wieder ins Spiel einzusteigen.

Am 20. März haben die Entwickler in ihrem Livestream einen Einblick in die Inhalte von Season 4 geboten. So kündigten sie grundlegende Änderungen am Loot-System und dem Kodex der Macht an. Um die Inhalte von der Community testen zu lassen, wird ein PTR (Public Test Realm/öffentlicher Test-Server) eingerichtet.

Welches Detail sorgt besonders für Freude? Während des Streams zeigten die Entwickler außerdem ein paar Gameplay-Szenen nach den Änderungen – also im Prinzip so, wie es in Season 4 aussehen könnte. In der Fragerunde am Ende des Livestreams kam eine Anmerkung aus dem Chat. Die Kamera in den Szenen wirke, als würde sie weiter herauszoomen.

Game Director Joe Piepiora stellte fest: Darüber haben sie im Stream gar nicht gesprochen. Es soll tatsächlich eine Option für den Kamera-Zoom geben. Mehr werde man im PTR sehen.

Also ja, es gibt eine Gameplay-Einstellung, sie beginnt mit der aktuellen Standardeinstellung, die wir heute in Diablo 4 haben. Wir haben das Feedback gehört und etwas unternommen, um die Kamera ein bisschen weiter herauszuziehen […]. Das wird auf dem PTR für euch verfügbar sein. Joe Piepiora im Livestream, Timestamp 2:09:43 auf YouTube

Auf Reddit wird das Thema am 20. März aufgegriffen und die Nutzerinnen und Nutzer scheinen sehr froh darüber zu sein. Manche merken an, das sei für sie sogar ein Grund, dem Spiel noch eine Chance zu geben. Die Kameraperspektive war schon in der Beta etwas, das kritisiert wurde, alles sei einfach zu nah.

Ein Thema, über das gerade ebenfalls gesprochen wird, ist Raytracing, das bald ins Spiel kommt:

„Das bringt wieder zurück in das Spiel“

Wie wird die Ankündigung aufgenommen? Der Beitrag auf Reddit besteht lediglich aus dem Titel „In Season 4 kann die Kamera weiter herauszoomen“ und einem Screenshot mit dem gleichen Text, der laut Beitragsersteller von wowhead.com stammt. Aktuell hat der Beitrag über 1.670 Upvotes – stößt offenbar auf viel Zustimmung.

Der Top-Kommentar stammt von „SonofSeth13“. Der Nutzer schreibt: „So dumm es auch klingt, das könnte der Grund sein, warum ich das Spiel wieder spiele.“ Ihm stimmen über 600 Personen in Form von Upvotes zu.

Jemand antwortet ihm, das sei nicht einmal annähernd dumm. „Wenn du ein anderes ARPG spielst und dann zu diesem zurückkommst, ist es, als würde man dich mit kaltem Wasser übergießen. Das wird eine Menge bewirken.“

„ThatOneGuyy310“ schreibt: „Mist, das war’s dann wohl für mich, ich komme zurück und schaue es mir an.“

„Genau mein Gedanke – der weitere Zoom bringt mich wieder zurück in das Spiel“, kommentiert „nbsalmon1“.

Ist die Änderung dauerhaft? Auf X (ehemals Twitter) betont Community Manager Adam Fletcher am 21. März, die Kamera-Änderung ziehe „endgültig ins Spiel“, also nicht nur für eine Season und auch auf Konsolen. „Es wird zwei Optionen geben, die ‚Standard‘-Option, die dem aktuellen Abstand im Spiel entspricht, und ‚Weit‘, die den erweiterten Abstand darstellt.“

Auf wowhead.com gibt es vier Vergleichsbilder aus Diablo 2: Resurrected, Diablo 3, Diablo 4 jetzt und Diablo 4 in Season 4, die den Zoom zeigen.

Motion-Sickness und ein schlechter Überblick

Was war das Problem mit dem Zoom? Für einzelne sorgt die Kameraperspektive für Motion-Sickness (Bewegungskrankheit). So kommentiert „A_moral_Animal“: „Der Zoom sorgt aus irgendeinem Grund dafür, dass mir übel wird und meine Augen weh tun. Das passiert in keinem anderen ARPG.“

Und „NMe84“ schreibt: „Stellt euch ein Spiel vor, in dem ihr nicht aus dem Off erschossen werdet, weil ihr tatsächlich weit genug herauszoomen könnt.“ Dass man bei Fernangriffen durch Feinde oft gar nicht weiß, wer angreift und von wo, wurde bereits im Juli 2023 kritisiert. Der Überblick in Kämpfen und beim Erkunden fehlt vielen in Diablo 4.

Andere schreiben unter dem Reddit-Beitrag, dass das eine besonders wichtige und gute Änderung sei. Jemand kommentiert: „Diablo 4 wird dadurch viel besser!“ Ein Nutzer schreibt scherzhaft: „Hail Lilith, Heilige Mutter, Bringerin eines besseren Kamera-Zooms und weniger Motion-Sickness!“

Dass solche „Quality of Life“-Verbesserungen wichtig sind und gut ankommen, hat schon die Einführung der WASD-Steuerung in Season 3 von Diablo 4 gezeigt. Einige solcher Änderungen scheinen sogar dazu zu führen, dass Spieler zu einem Spiel zurückkehren.