Diablo 4: Spieler fühlt sich unfair benachteiligt, fordert von Blizzard eine Änderung

Der Zoom-Faktor beschäftigt die Spieler von Diablo 4 mindestens seit Release. Ein Spieler greift das Thema erneut auf und beschreibt, dass er sich enorm in seiner Sichtweite eingeschränkt fühlt – insbesondere was Fernangriffe betrifft, die fester Bestandteil seines Builds seien.

Schon vor dem Release von Diablo 4 war der Zoom-Faktor ein Kritikpunkt einiger Spieler, denn die Kameraperspektive ist nicht nur für das Erkunden wichtig, sondern auch für einen guten Überblick in Kämpfen.

Ein Spieler hat das Thema aktuell im Subreddit von Diablo 4 aufgegriffen und kritisiert.

Was ist sein Problem? Auf Reddit schreibt der Nutzer Fictionarious am 26. Juli, dass er gerne weiter herauszoomen würde, wenn er Diablo 4 spielt. Er fühle sich in seiner Sichtweite und hinsichtlich seines Builds eingeschränkt, vor allem, was Fernangriffe betreffe.

Um das Beste aus eurem Build herauszuholen, solltet ihr unbedingt diese Einstellungen aktivieren:

„Ich möchte, dass die Effektivität meines Builds nicht so stark schwankt.“

Insbesondere, wenn Fictionarious nach Norden und Süden durch die Open World laufe, fühle er sich in seinem Field-of-View sehr eingeschränkt:

Eine weitere FoV-Option auf dem alten Scrollrad, die mehr Sicht ermöglicht als die beiden derzeit verfügbaren. Insbesondere damit ich, wenn ich mich nach Norden bewege, mehr als neun Fuß [ca. 2,7 m] vor mir sehen kann, und wenn ich mich nach Süden bewege, mehr als sieben [ca. 2,1 m] oder so sehen kann. […] Ihr wisst schon, da ich diese begehrten Statistik-Buffs für „Schaden an entfernten Feinden“ angesammelt habe und ich möchte, dass die Effektivität meines Builds nicht so stark schwankt, wenn ich mich entscheide (oder gezwungen werde), mich südwärts zu bewegen in einem Spiel mit einer festen Kameraperspektive. via Reddit

Warum ist das ein Problem für ihn? Gerade in Kämpfen ist es wichtig, einen guten Überblick zu haben. Bei Fernangriffen durch Feinde weiß man oft gar nicht, wer angreift und womit. Um das sehen zu können, muss man in Diablo 4 näher ans Geschehen heran.

Zudem halte Fictionarious es für eine gute Idee, die Leiste mit den Fähigkeiten kurzzeitig ausblenden zu können, da auch diese ihn in seinem Sichtfeld störe. Er nutze den Buff „Schaden an entfernten Feinden“ und wünsche sich, dass die Effektivität seines Builds nicht aufgrund der eingeschränkten Sichtweite schwanke.

Eine Änderung am Zoom ist allerdings nicht einfach: Ein fester Zoom sorge dafür, dass das Spiel fair für jeden sei. Die gesamte Spielwelt sei für diese Kamera designed.

„Die ‚Pferdekamera‘ wäre perfekt für normales Spielen.“

Wie reagiert die Community? Der Nutzer ohlawdhecodin merkt in einem Kommentar an, dass Spieler mit einem Widescreen-Monitor im 21:9-Format einen Vorteil haben. „Ich sage nicht, dass es unfair ist, denn es ist eine coole Sache. Aber das Spiel erlaubt bereits, „mehr“ zu sehen, wenn du einen breiteren Bildschirm hast. Ich sehe keinen Grund, warum wir auf die aktuelle Zoom-Einstellung beschränkt sind.“ (via Reddit). Dafür bekommt er fast 300 Upvotes.

TobiasTX schreibt dazu: „Und auf dem Pferd zoomt es sogar aus. Die ‚Pferdekamera‘ wäre perfekt für normales Spielen.“ (via Reddit). uwotm8_8 scherzt: „Sie möchten, dass ihr eure Charaktere aus der Nähe seht, damit ihr Cosmetics kauft.“

Der Nutzer Mutex70 ergänzt, dass viele Entscheidungen hinsichtlich des Designs von Diablo 4 mehr Sinn ergeben, „wenn man sie im Kontext ‚wir wollen mehr Geld verdienen‘ betrachtet.“

Der Zoom-Faktor war auch beim gestrigen Campfire Chat Thema. Die Frage, ob etwas am Zoom geändert wird, konnte in dieser Runde nicht beantwortet werden. Das soll aber eventuell in den kommenden Streams nochmal aufgegriffen werden.

Dafür kommen mit Patch 1.1.1 aber einige Änderungen und Verbesserungen auf uns zu:

Diablo 4: Patch 1.1.1 kommt am 8. August, bufft alle Klassen – Die Patch Notes