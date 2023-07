Diablo 4: Patch 1.1.1 kommt am 8. August, bufft alle Klassen – Die Patch Notes

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Fragen nach einer Zoom-Funktion und mehr Anpassbarkeit kamen ebenfalls aus der Community, konnten in dieser Runde aber nicht beantwortet werden. Dort soll unter Umständen in einem späteren Talk mehr Information kommen.

Dazu gehört etwa, dass Mechaniken wie Überwältigen und Schaden über Zeit gleich wichtig werden sollen wie Verwundbarkeit, was Builds angeht. Die Idee ist: egal, was für einen Effekt ihr auf einem Legendary findet, ihr sollt einen Build daraus bauen können.

Zusätzlich zu den nun konkret anstehenden Änderungen versprachen die Entwickler noch einige Anpassungen, die in Zukunft kommen sollen. Genaue Daten dazu gab es in den meisten Fällen nicht, man arbeite entweder durchgehend daran oder müsse sich noch endgültig entscheiden.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das wird noch verbessert: Zusätzlich zu den Änderungen an den Klassen kommen haufenweise Verbesserungen an der Spiel-Qualität dazu. Neben der bereits versprochenen Erhöhung der Monster-Dichte in Alptraum-Dungeons und der Höllenflut gibt es:

Was ändert sich an den anderen Klassen? Kleinere Änderungen gibt es außerdem für Totenbeschwörer, Jägerinnen und Druiden. Hier ändern sich nur kleinere Dinge wie etwas mehr Schaden für bestimmte Fähigkeiten. Zusammengefasst sind die Änderungen:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die endgültigen Patch Notes will Blizzard erst am 2. August veröffentlichen. Im Stream sprachen allerdings Game Director Joe Shely, Associate Game Director Joe Piepiora und Lead Class Designer Adam Z. Jackson bereits über die kommenden Änderungen.

Insert

You are going to send email to