Diablo 4: Nächster Patch soll die schlechten Seiten von Patch 1.1.0 verbessern, kommt in „den nächsten Wochen“

Die Chefs von Diablo 4 haben in einem Stream über die Zukunft des Spiels gesprochen. Dabei gab es bereits einen Vorgeschmack auf das, was der kommende Patch 1.1.1 bringen soll, der bereits in Arbeit ist.

Was ist das für ein Patch?

Nach der großen Kritik an Patch 1.1.0 folgt nun Patch 1.1.1, der einige der Kritikpunkte beheben und viele Verbesserungen bringen soll.

Im Campfire Chat, in dem sich die Chefs für Patch 1.1.0 entschuldigten, sprachen die Entwickler schon über einige der Inhalte, die kommen werden.

Patch 1.1.1 kommt „in den nächsten Wochen“, genauere Informationen werden am 28. Juli beim nächsten Campfire Chat verraten.

Was steckt im Patch? Der Kern von Patch 1.1.1 dreht sich darum, die teilweise zu harten Nerfs von Season 1 rückgängig zu machen oder zumindest zu beheben. Konkret versprachen die Entwickler:

Verbesserungen an legendären Kräften für Zauberinnen und Barbaren

eine höhere Monster-Dichte in Alptraum-Dungeons und Höllenfluten

ein neuer Reiter für die Beutetruhe, wobei die Anpassung an Edelsteinen erst für Season 2 geplant ist

die immensen Kosten für einen Respec werden um rund 40 % verringert

Leveln von Stufe 50–100 soll deutlich schneller gehen

Der Patch soll „einige Tage nach dem Campfire Chat“ am 28. Juli live gehen, ein konkretes Datum steht noch aus. Außerdem stehen noch weitere Patches bis Season 2 an, über die die Entwickler allerdings nicht gesprochen haben.

Patch Notes kommen ab jetzt früher

Damit so ein Chaos wie zu Patch 1.1.0 nicht noch einmal entsteht, sollen Patch Notes ab sofort früher erscheinen. Laut Community-Chef Adam Fletcher sei das Ziel, spätestens eine Woche vor dem nächsten wichtigen Patch alle Änderungen bereits öffentlich zu machen.

So sollen sich Spieler besser auf das vorbereiten können, was da kommt. Ob es die volle Woche schon für Patch 1.1.1 als Vorlauf gibt, steht allerdings noch offen, hier könnten es auch nur ein paar Tage sein.

Außerdem versprach Associate Game Director Joe Piepiora, dass große Änderungen an Balance und Meta ab jetzt zu vorhersehbaren Punkten geändert werden sollen – also etwa zu einem Season-Start. Es soll keine lästigen und umfassenden Änderungen mitten in der Season mehr geben.

Im Zweifelsfall sollen bestimmte Builds schlicht zu stark bleiben, wenn die Entwickler keine angebrachte Alternative liefern können. Wenn sie aber nur den Spielspaß zugunsten der Balance beschneiden, hätten sie versagt, heißt es.

