Diablo 4: „So etwas passiert nie wieder“ Chefs entschuldigen sich für Patch 1.1.0, erklären, was sich nun bessert

Nach großer Kritik an Patch 1.1.0 und Season 1 in Diablo 4, hat Blizzard in einem Notfall-Stream mit der Community gesprochen. Dort erklären die Chefs, wie es zu dem Patch kam, was sich nun verbessert und versprachen, dass so etwas nie wieder passiert.

Die wichtigsten Punkte aus dem Stream:

Alptraum-Dungeons werden in Kürze generft: Level 100 soll dann etwa so hart sein wie jetzt Level 70. Es kommt stattdessen neuer Content, der euch „prüfen“ soll.

Wenn Builds in Zukunft völlig OP sind, bleiben sie das, bis Alternativen entworfen werden können, statt sie direkt zu nerfen.

Große Balance- und Meta-Änderungen sollen zu offensichtlicheren Zeitpunkten kommen, wie zum Start einer Season. Patch Notes sollen mindestens eine Woche vorab erscheinen.

Ein Patch wie Patch 1.1.0 soll nie wieder passieren.

Wann kommen die Änderungen? Bisher gibt es noch keine konkreten Daten für jede der Änderungen. Allerdings soll noch im Verlauf der Nacht (deutscher Zeit) ein Hotfix kommen, der Alptraum-Dungeons anpasst. Patch Notes dazu folgen noch.

Außerdem soll in „den nächsten Wochen“ schon Patch 1.1.1 erscheinen. Mehr Informationen dazu sollen am Freitag, dem 28. Juli, beim nächsten Campfire Chat, kommen. Was wir jetzt schon wissen, lest ihr in Kürze auf MeinMMO.

Die Entwickler haben im Stream allerdings auch erklärt, warum es überhaupt zu den Änderungen kam und Fragen aus der Community beantwortet. Dabei haben sie bereits einige ihrer Pläne für die Zukunft verraten.

„Wenn es keinen Spaß mehr macht, haben wir versagt“

Associate Game Director Joe Piepiora und Game Director Joe Shely sprachen im Stream sowohl über die Gründe für die Nerfs von Patch 1.1.0, als auch über die Änderungen, die noch kommen sollen.

Wie bereits in einem der früheren Talks, ist die kurze Erklärung: Nerfs kommen, weil sie notwendig sind. Verwundbar und Reduktion von Abklingzeit etwa seien zu starke Eigenschaften gewesen, die Build-Möglichkeiten eingeschränkt haben. Genau das wolle man aber gewährleisten.

Das größte Problem hieran sei, dass vor allem zu starke Multiplikatoren für immense Zahlen sorgen, die nur so erreicht werden können. So sollten Builds aber nicht funktionieren, es solle immer Alternativen geben.

Nerfs wie die von der Zauberin und dem Barbaren seien dazu aber nicht zielführend. Der Spaß müsse erhalten bleiben, auch bei Anpassungen. Konkret hieß es: wenn ein Build OP ist, dann soll er es bleiben, bis man Alternativen bieten kann. Nur bei „game breaking“-Dingen werde sofort reagiert.

Das Ziel sei aber immer, eine möglichst weite Bandbreite an Builds zu gewährleisten, an denen sich Spieler ausprobieren können. Es sollen keine „Pflicht“-Skills wie alles mit Verwundbarkeit notwendig sein. Dazu sollen die Patches in Zukunft die Stellschrauben besser anpassen und frühzeitig angekündigt werden.

Haufenweise neue Inhalte für die Zukunft

Im Anschluss an die Erklärungen gab es noch ein Q&A mit der Community. Ihr könnt euch das vollständige Video auf YouTube ansehen, die wichtigsten Punkte haben wir hier für euch zusammengefasst:

Leaderboards kommen in Season 3 mit eigens dafür erstelltem, neuem Content.

Die berüchtigten Uber Uniques sollen selten bleiben, aber nicht so selten. Die Drop-Rate wird irgendwann leicht angehoben, aber die Idee ist, dass sie keinen Build definieren sollen.

Es wird mehr Werkzeuge gegen Kontroll-Effekte von Gegnern geben.

Leveln wird leichter, die benötigten EP von Stufe 50–100 weren angepasst und es wird mehr Möglichkeiten und Herausforderungen auf Weltstufe 4 geben.

Anpassungen an einigen der nervigsten Kreaturen wie Skelett-Bogenschützen und anstürmenden Monstern kommen.

Widerstände, die aktuell quasi nutzlos sind, bekommen zu Season 2 eine Überarbeitung.

Kampagnen-Bosse kommen in irgendeiner Form als Gegner, nur wie und wann, durften die Entwickler noch nicht sagen.

Es soll leichter werden, Item-Verbesserungen zu finden sowie Dinge wie Loot-Filter.

Crashes und technische Probleme auf PS5 und Xbox werden behoben.

Es kommen neue Möglichkeiten, Ausrüstung anzupassen und herzustellen.

Builds, die auf Begleiter aufbauen, sollen verbessert werden. Das betrifft Druiden und Totenbeschwörer.

Außerdem gab es Fragen nach Features wie Build-Loadouts und einem Gruppenfinder. Beides seien Dinge, über die das Team immer wieder spreche, aber noch könne man nichts Konkretes dazu sagen. Die Features sind also mit Sicherheit noch weit in der Zukunft, falls sie kommen.

Bereits jetzt gab es aber schon einige Hotfixes, die Änderungen von Patch 1.1.0 rückgängig gemacht haben:

