Diablo 4: „Geht doch bitte, damit ich einloggen kann“: Kritiker drohen, Season 1 zu boykottieren, ernten jetzt Spott

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Zwischen den zynischen Kommentaren finden sich etliche solcher Beiträge, die sachlich darauf eingehen, woher der Streit in der Community kommt. Die meisten, die Spaß am Spiel haben, würden Reddit schlicht nicht besuchen. So käme es dazu, dass sich Meinungen häufen und zu Echos der immer gleichen Kritik verkommen.

Diablo 4: Alle 30 neuen Alptraum-Dungeons in Season 1 und was ihr dort farmen könnt

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Der Ansturm war so groß, dass die Server selbst unter der Last nachgaben. Sogar diejenigen, die einloggen konnten, wurden mit Lags und Rubberbanding begrüßt. Genau die Probleme, die man eigentlich vorwiegend von großen AAA-Releases kennt, auf die jeder wartet.

Insert

You are going to send email to