Diablo 4: Wann startet Season 1? Server-Status und Infos im Liveticker

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das waren die wichtigsten Informationen bis zum jetzigen Stand. Sollten die Server vorzeitig schon ausgelastet sein oder anderweitig Probleme machen, werden wir den Artikel früher in einen Ticker umwandeln und euch sofort davon in Kenntnis setzten. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag und bis heute Abend!

Das müsst ihr zum Start beachten: Bevor Season 1 startet, solltet ihr definitiv einige Dinge vorher erledigt haben, denn so spart ihr euch nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Vieles kann dann beim Start von Season 1 übersprungen werden, damit ihr euch voll und ganz auf die Season konzentrieren könnt. So könnt ihr euch vorbereiten:

Damit ihr eure Zeit aber nicht in den Warteschlangen der Hölle verschwendet, werden wir den Abend über am Start sein und euch Informationen darüber geben, wie die Server arbeiten und ob ihr mit Komplikationen rechnen müsst.

Wann startet Season 1? In Diablo 4 startet Season 1 am 20. Juli um 19 Uhr. Das ist heute Abend. Während der Release von Diablo 4 ohne große Komplikationen verlief , könnte es mit dem Start von Season 1 anders aussehen.

In Diablo 4 startet heute Season 1. Damit ihr wisst, was euch erwartet und zum Start beachten solltet, listen wir euch alle wichtigen Dinge in unserer Übersicht auf und begleiten den Start mit einem Ticker.

