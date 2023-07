Diablo 4: Welche Klasse spielst du in Season 1? Frag das Schicksalsrad

Der Start von Season 1 in Diablo 4 stellt viele Spieler vor die Frage: Welche Klasse soll ich wählen? Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr unser Schicksalsrad für euch entscheiden lassen.

Was passiert in Diablo 4? Heute startet die allererste Season in Diablo 4. Schon in Diablo 3 waren die Saisonstarts immer sehr beliebt und zogen die Spieler nach Wochen der Abstinenz zurück in das Hack’n’Slay. Viele nutzen diese Termine, um mit einer anderen Klasse von vorne zu beginnen. Denn bei einem Saisonstart nutzt man einen Saisoncharakter, der bei 0 beginnt.

In unserem Artikel wollen wir von euch wissen, mit welcher Klasse ihr spielt. Und, falls ihr unsicher seid, könnt ihr unser Schicksalsrad drehen und euch eine Klasse zuteilen lassen.

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 1?

Taugt eure Klasse in Season 1 von Diablo 4 überhaupt noch? Schaut euch dafür die Patch Notes zu Patch 1.1 mit Balance-Änderungen an.

Stimmt hier ab: Jeder von euch bekommt eine Stimme bei unserer Umfrage. Ihr könnt sie auf die 5 Klassen von Diablo 4 verteilen. Wenn ihr vorhabt, während der Season mehrere Klassen zu spielen, dann gebt die Stimme einfach der Klasse, auf die ihr euch am meisten freut. Wenn ihr noch unsicher seid, dann scrollt zunächst weiter nach unten.

Nutzt das Schicksalsrad zur Klassenwahl

Das könnt ihr tun: Falls ihr noch keine Entscheidung treffen könnt oder ihr das „Schicksal“ entscheiden lassen wollt, mit welcher Klasse ihr in Season 1 spielt, dann lasst unser Schicksalsrad entscheiden. Dabei handelt es sich um ein digitales Glücksrad, das ihr mit einem Tipp startet. Es bleibt dann automatisch auf einer der Auswahlmöglichkeiten stehen.

Wer zwischen zwei oder mehreren Klassen schwankt, kann das Rad als Entscheidungshilfe nutzen. Klickt das Rad an, damit es sich dreht und euch dann ein Ergebnis bringt. Anschließend könnt ihr eure Auswahl dann oben in unserer Umfrage bestätigen.

Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse in Season 1 von Diablo 4 entschieden? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum eure Auswahl auf sie fiel. Egal, ob ihr das selbst oder das Schicksalsrad für euch entschieden hat. Spielt ihr am liebsten Solo oder wollt ihr in Season 1 mit einer Gruppe durchstarten?

