Die beste Klasse in Diablo 4: Was passt zu eurem Spielstil?

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was ihr bei Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten dürft.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wenn ihr euch noch immer unsicher seid, was ihr spielen wollt, haben wir noch ein Quiz für euch vorbereitet. Beantwortet einfach 10 kurze Fragen und wir verraten euch, was zu euch passt:

Wie stark sind Zauberinnen? Traditionell sind Magie-Klassen wie die Zauberin am oberen Ende von Tier-Lists angesiedelt. Sie stecken zwar nur wenig ein, teilen dafür aber so stark aus, dass ohnehin kaum ein Gegner sie erreichen kann.

Diablo 4 erklärt endlich, was der Druide kann – Und warum ihr das in der Open Beta nicht sehen dürft

Wie stark sind Barbaren? Erfahrungsgemäß sind Klassen wie der Barbar in Diablo gut für den Einstieg geeignet. Sie sind leicht zu erlernen und befinden sich mindestens im Mittelfeld, was ihre Leistung angeht. Das erwarten wir auch bei Diablo 4.

Nutzt die Liste als Hilfe zur Entscheidung, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr in der Beta von Diablo 4 spielen sollt oder wenn ihr nur wenig Zeit habt und nur eine Klasse ausprobieren könnt.

Welche Klasse ist die beste? Noch gibt es keine Ranglisten oder Portale wie in Diablo 3, an denen man die Leistung der Klassen ablesen könnte. Entsprechend versuchen wir hier, euch stattdessen alle Klassen vorzustellen und dabei zu helfen, die für euch persönlich beste Klasse auszuwählen.

