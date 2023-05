Der beste Build in der Beta von Diablo 4 ist sogar Blizzard zu stark, sagt: „Es gibt Grenzen“

Die Diablo-Reihe spielt mit dem Gefühl von Macht. In Diablo 4 sollen besonders übermächtige Builds aber nicht die Regel werden. Das geht aus einem neuen Interview hervor, in dem ein bestimmter Build schon als „zu stark“ befunden wurde.

Um welchen Build geht es? Totenbeschwörer waren in der vergangenen Beta von Diablo 4 die mit Abstand stärkste Klasse des Spiels. Schon mit Grundfertigkeiten konnten sie deutlich stärkere Gegner problemlos besiegen.

Mit einem besonderen Build reichte aber nur ein einziger Button, um alles auf dem Screen zu töten. Einige Spieler haben sogar demonstrativ alle anderen Fähigkeiten aus der Leiste gezogen. Notwendig waren dafür nur wenige Items.

In einem Interview mit PC Gamer erklärt der Lead Class Designer Adam Z. Jackson, dass so etwas nicht gewollt ist (via GamesRadar). Der Totenbeschwörer-Build sei selbst für Diablo-Verhältnisse drüber.

Das sagt der Klassen-Chef: Konkret meint Jackson, dass alles auf einem Spektrum sei, aber dieser konkrete Build sei fernab dieses Spektrums gewesen. Ein Macht-Gefühl sei zwar gewollt, aber nicht ein so extremes:

Es macht Spaß, so mächtig zu sein, sich vielleicht sogar ein wenig overpowered zu fühlen. Aber es gibt Grenzen. Adam Z. Jackson

In der Beta gab es bereits einige Kritik, darunter eben am Balancing. Blizzard hat in einem Entwickler-Stream bereits die wichtigsten Punkte angesprochen und versprochen, diese zu beheben.

Beim nächsten Test, dem Server Slam am 12.-14. Mai, sollen die Änderungen kommen und ihr könnt sie euch ein letztes Mal vor Release selbst anschauen. Den Trailer seht ihr hier:

„Ich weigere mich, Build-Guides zu nutzen“

In der Community kam, vermutlich unabhängig dazu, eine Diskussion eben zu Builds und Guides auf. Auf reddit diskutieren hunderte Fans darüber, ob es besser sei, Guides zu lesen oder doch lieber selbst zu bauen.

Viele sind sich hier einig: selbst herausfinden, was stark ist, mache mehr Spaß und gehöre zum Spiel. Andere werfen ein, dass sie Guides lesen, um mehr über die eigene Klasse zu lernen, ihnen aber nie blind folgen.

Vom Nutzer SoggyRamyun kommt schließlich der Kommentar: „Der optimale Weg, zu spielen, ist der, der dir am besten gefällt“. Wer also gerne experimentiert, solle selbst Builds bauen. Wer sich informieren will, findet auf MeinMMO die besten Builds für jede Klasse:

