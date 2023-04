Die große Ankündigung von Diablo 4 war gar nicht so groß, aber genau das, was insgeheim alle wollten

Blizzard hat eine große Ankündigung zu Diablo 4 versprochen. Die Fans waren gespannt, bekamen jedoch nicht das, was viele erwartet haben.

Rod Fergusson, der Chef von Diablo, hat am 18. April alle Fans des Action-RPGs neugierig gemacht und auf Twitter von einer „geheimen Ankündigung“ zu Diablo 4 gesprochen. Diese Ankündigung sollte im Entwickler-Livestream am 20. April folgen, den wir von MeinMMO für euch in einem Live-Ticker betreut und die wichtigsten Infos des Entwickler-Streams zusammenfasst haben.

Bereits im Vorfeld des Streams gab es viele Spekulationen, um was es sich bei der geheimen Ankündigung handeln könnte. Einige Fans rechneten damit, dass eine weitere Klasse angekündigt wird.

Statt neuer Klasse gibt es ein weiteres Test-Wochenende

Was war die große Ankündigung? Wenn ihr darauf gehofft habt, dass wir eine neue Klasse sehen werden, seid ihr jetzt gegebenenfalls enttäuscht. Die große Ankündigung ist ein weiteres Wochenende, an dem ihr Diablo 4 auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, und PlayStation 4 testen könnt.

Dem neuen Test-Wochenende gab Blizzard den treffenden Namen „Server Slam“, denn es soll die Belastbarkeit der Server auf die Probe stellen und zeigen, ob sie dem Release-Ansturm gewachsen sind.

Wann ist der Server-Slam? Der Server Slam wird am Freitag, dem 12. Mai 2023 starten und endet am Sonntag, dem 14. Mai.

Teilnahme am Server-Slam offeriert Belohnungen: Wenn ihr am Server-Slam teilnehmt, könnt ihr wie schon bei der Beta einige Belohnungen erhalten. Das Wolfsbündel der Open Beta ist ebenfalls verfügbar, weshalb jeder, der nicht rechtzeitig Level 20 erreicht hat, eine zweite Chance bekommt.

Eine neue Teilnahme-Belohnung ist allerdings die Mount-Trophäe “Cry of Ashava”, die ihr bekommt, wenn ihr Ashava mit einem „Level 20“-Charakter besiegt.

Eine Übersicht der Belohnungen seht ihr hier:

Server-Slam Teilnahme-Belohnungen Mount-Trophäe “Cry of Ashava”

Eine Chance, die Wartezeit auf den Release zu überbrücken

Wieso ist der Server Slam das, was insgeheim alle wollten? Der Release von Diablo 4 ist noch enige Wochen entfernt und die Vorfreude bei vielen Spielern ist hoch. Besonders bei all jenen Spielern, die nach der Beta Lust auf mehr hatten.

Auf Reddit gab es beispielsweise Spieler, die nach der Beta mal wieder Diablo 3 spielten. Andere empfahlen, als Zeitvertreib in Spiele wie Last Epoch reinzuschauen (via Reddit).

Für jeden, der sich auf Diablo 4 freut und ungeduldig den Release herbeisehnt, ist ein weiteres Test-Wochenende ein unverhoffter Segen. Zudem wird sich zeigen, ob und wie gut das Feedback der Beta bis Mai umgesetzt werden konnte.

Falls ihr euch die Wartezeit auf Diablo 4 nicht nur mit einem Test-Wochenende, sondern mit verschiedenen Spielen vertreiben wollt, haben wir hier eine Liste mit 10 Alternativen zu Diablo:

