Diablo 4 bringt morgen „geheime Ankündigung“ – Ist es die neue Klasse?

Plötzlich wird der Livestream zu Diablo 4 am 20. April viel interessanter. Der Diablo-Chef deutet eine Ankündigung an und die Fans stellen schon wilde Vermutungen auf.

Wann kommt die Ankündigung? Am Donnerstag, dem 20. April, veranstaltet Blizzard einen Stream mit Entwickler-Updates zu Diablo 4. Jetzt wurde bekannt, dass das Event für satte 90 Minuten aktiv sein wird.

Nehmt euch am Donnerstag ab 20:00 Uhr deutscher Zeit also nichts vor, denn die Entwickler sprechen über das Endgame und auch über Klassen.

Tweet von Diablo-Chef zum Livestream heizt die Stimmung auf

Was passiert im Stream? Auf Twitter erinnert Adam Fletcher an den Livestream. Er schreibt, dass der Stream 90 Minuten laufen und einen tieferen Einblick ins Endgame geben wird. Zu den Themen gehören aber auch Beta-Erkenntnisse zu den Klassen und Dungeons.

Live zu sehen sind:

Adam „PezRadar“ Fletcher, Global Community Development Director von Diablo

Joe Shely, Designer für Diablo

Joseph Piepiora, Associate Game Director von Diablo 4

Rhykker, Streamer und YouTuber mit Schwerpunkt auf Diablo

Das sagt der Chef: Auf den Tweet von PezRadar antwortet Diablo-Chef Rod Fergusson und schreibt:

Warte, warte, warte… PezRadar, ist das der [Stream] mit der geheimen Ankündigung oder sprechen wir da jetzt noch nicht drüber? Ich würde es nur ungern verraten. Übrigens bin ich froh, dass ich gerade Slack benutze und nicht etwas Öffentliches wie Twitter, um das zu fragen. Das wäre das Schlimmste. Quelle: Rod Fergusson auf Twitter

Wo kann man den Stream schauen? Wenn ihr reinschauen wollt, könnt ihr das direkt beim offiziellen Diablo-Channel auf Twitch.tv. Allerdings ist das Co-Streamen auch erlaubt, also kann es durchaus sein, dass eure Lieblings-Streamer zu Diablo 4 das Event live bei sich anschauen und kommentieren werden.

Was könnte die Ankündigung sein? In der Community sorgt der Tweet für viel Aufsehen. In Reddit-Thread sammelte in wenigen Stunden bereits über 130 Kommentare, in denen man sich mit der Ankündigung beschäftigt.

„Die nächste Klasse wird angekündigt! Merkt euch meinen Post, damit ihr über mich lachen könnt, wenn ich komplett falsch liege“ schreibt brutalicus6 Dieser Vermutung schließen sich viele Spieler an und hoffen, dass der Paladin als Klasse angekündigt wird

In den Kommentaren liest man wiederholt davon, dass es um ein „Kuh-Level“ gehen könnte

Andere vermuten noch eine weitere Beta-Phase, die möglicherweise Fokus auf das Endgame legt

Der Wunsch nach dem Paladin in Diablo 4 ist groß. Auch bei euch in der Community ist das mehr als deutlich zu erkennen. Das zeigt unsere Umfrage nach euren Klassenwünschen. Vielleicht werdet ihr erhört und Blizzard präsentiert im Livestream diese besondere Ankündigung.

Allerdings warnen auch Spieler davor, dass es sich bei den Tweets um typisches Marketing handele und man seine Hoffnung nicht zu hoch ansetzen solle. So könne man vom Stream dann nicht enttäuscht werden.

Diablo 4 fehlt noch eine Klasse, um komplett zu sein