Welche Klassen wünscht ihr euch noch für Diablo 4?

Diablo 4 hat am 6. Juni 2023 seinen großen Release. Die verfügbaren Klassen zum Launch wurden bereits bekannt geben. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass später weitere Figuren folgen. Nun möchten wir von euch wissen, welche der bisherigen Klassen würdet ihr gerne auch im neuen Diablo sehen?

Welche Klassen sind bestätigt? Zum Start von Diablo 4 werden euch 5 Klassen zur Verfügung stehen:

Wie schon in Diablo 3 und Diablo Immortal könnt ihr das Geschlecht frei wählen und euren Charakter optisch verändern. Ihr müsst euch dabei nicht auf eine Figur festlegen, sondern könnt mehrere spielen.

Dazu soll jede der Klassen in Diablo 4 eine verfeinerte Spielmechanik erhalten. Neben den klassenspezifischen Stärken und Schwächen, soll der Spielstil anpassbar sein, sodass sich auch Figuren derselben Klasse unterschiedlich spielen lassen:

In Diablo 4 haben alle 5 Klassen besondere Mechaniken – Wir erklären sie euch

Kommen weitere Klassen dazu? Bisher gibt es noch keine Informationen, ob und welche Klassen nach Release zu Diablo 4 hinzugefügt werden. Jedoch stehen die Chancen ganz gut, dass noch Nachzügler in das Spiel aufgenommen werden.

Wie PCGames berichtet, antwortete der Game Director Joe Shely auf die Frage, ob über die 5 Klassen hinaus weitere Charaktere hinzugefügt würden, folgendes: „Wir freuen uns darauf, über Dinge zu sprechen, die in unserem Live-Service und in zukünftigen Erweiterungen kommen werden.“ Dazu meint er, es sei eine Tradition in Diablo-Spielen, dass neue Klassen hinzugefügt werden.

Nun möchten wir von euch wissen: Welche weitere Klasse wünscht ihr euch in Diablo 4? Dazu haben wir euch die vorherigen Klassen von Diablo bis Diablo: Immortal in der Umfrage gelistet, die bisher nicht für das neue Spiel angekündigt wurden.

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns in der Umfrage, welche Klasse es in Diablo 4 unbedingt geben soll. Jeder hat dabei nur eine Stimme und ihr könnt eure Wahl im Nachhinein nicht mehr abändern. Wählt daher eure Lieblingsklasse, auf die ihr in Diablo 4 nicht verzichten möchtet.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum die Klasse unbedingt in Diablo 4 kommen sollte oder welche Figur ihr auf keinen Fall im neuen Spiel wiedersehen möchtet. Vielleicht habt ihr ja auch schon eine Vermutung, welche Klasse in Diablo 4 noch kommen könnte? Erzählt es uns gerne.

