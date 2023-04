Diablo 4 ändert zum Release eine wichtige Sache, die viele Spieler in der Beta gestört hat

Diablo 4 bot mit seiner Beta viele Stunden voller Spielspaß, in denen sich Helden austoben durften. Wichtig an dem Test waren jedoch das Feedback, da sich Blizzard nun zu Herzen nimmt. Eine wichtige Sache möchten die Entwickler schon jetzt anpassen, denn diese hat viele Spieler genervt.

Was hat die Spieler genervt? Wer in der Beta von Diablo 4 mitgemacht hat, konnte schon einen großen Teil dessen testen, was die Spieler zum vollen Release erwarten können. Character Creator und Story konnte viele Spieler beeindrucken, doch eine Sache störte das immersive Gefühl immens und das ist die serifenlose Schriftart.

Eine düstere Welt mit Dämonen und Monstern, die dem Ende geweiht ist, mit viel Blut und Terror und dann tauchen Items auf, die mit einer ähnlichen Schriftart wie Arial versehen wurden? Das wirkt nicht nur unpassend, sondern tut den Augen auch sehr weh. Viele Spieler haben sich deshalb darüber aufgeregt (via reddit.com), doch Blizzard bietet zum Release eine vielversprechende Änderung.

Blizzard fackelt nicht lange mit Anpassungen

Was wird sich ändern? Blizzard hat das Feedback der Community zu Herzen genommen und möchte zum Release seine Schriftart ändern. Zuerst wurde eine serifenlose Schriftart gewählt. Diese wird jetzt zum Release in eine Schriftart mit Serifen abgeändert (via wowhead.com).

Auch Diablo 3 wurde mit dem DLC “Reaper of Souls” angepasst – Hier mit Serifen in der Schrift

Auch Diablo 3 erging es zu seinem Release so. Spieler beschwerten sich darüber, dass Blizzard eine serifenlose Schriftart gewählt hatte. Diese wirkte sich kontraproduktiv auf das immersive Gefühl aus. Mit dem Release von Reaper of Souls wurde deshalb die Schriftart dann in eine mit Serifen abgeändert.

Was sind Serifen? Schriftarten besitzen meist weniger oder mehr Verzierungen. Dabei wird vor allem zwischen Schriften mit Serifen oder ohne Serifen unterschieden. Serifen sind Endstriche, die am Ende von Buchstaben gesetzt werden. So wirken manche Schriften klassischer.

Links Arial ohne Serifen – Rechts Times New Roman mit Serifen

Diablo 4 spielt in einem mittelalterlichen Setting mit Fantasy-Elementen. Eine Schrift ohne Serifen oder Verzierungen wirkt moderner und deshalb eher unpassend. Das reißt somit viele Spieler während ihrer Loot-Streifzüge komplett aus dem Spiel.

Was haltet ihr von der Änderung? Findet ihr es gut oder fandet ihr die Schriftart in der Beta schon passend für Diablo 4? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Diablo 4 lässt euch mit jedem neuen Helden direkt ins Endgame, wenn ihr vorher fleißig genug wart