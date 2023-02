Diablo 4: Open Beta – Alles zu Start und Early Access

World Eternal Online ist ein neues MMORPG, das im Trailer an ein Musical erinnert und sich in einer offenen Alpha befindet.

Insgesamt soll allein das Erreichen der Maximalstufe in Diablo 4 über 180 Stunden dauern . Dass ihr alle möglichen Inhalte bereits in der Beta sehen könnt, ist deswegen eher unwahrscheinlich.

In unserem Special lest ihr alles zu den 5 Klassen aus Diablo 4 . Gameplay von dreien davon haben wir hier für euch eingebunden:

Was kann ich in der Open Beta spielen? Der Umfang der Open Beta ist noch nicht bekannt. In jedem vorhergehenden Test waren nur Ausschnitte aus dem Spiel zu sehen. Bei der Open Beta gehen wir aber davon aus, dass deutlich mehr zu sehen sein wird.

Tipp: Wer Diablo 4 vorbestellen, aber kein Geld dafür ausgeben will, kann sich das Spiel mit Gold in WoW kaufen

Da Diablo 4 deutlich stärker auf MMO-Elemente setzt, wäre ein etwas umfangreicherer Test mit vielen Spielern hilfreich. Ein früheres Datum, also spätestens Mitte April, klingt damit am wahrscheinlichsten.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

