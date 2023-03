Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

In den Patch Notes bedanken sich die Verantwortlichen für die rege Teilnahme an der ersten Beta-Phase. Man bedankt sich für die Geduld – besonders zum Start der Beta, als es lange Warteschlangen gab und viele Spielabstürze.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Insert

You are going to send email to